Andrea Zorzi e Giuseppe Panini sono stati inseriti nella Hall of Fame internazionale del volley. L'importante riconoscimento è stato assegnato dalla International Volleyball Hall of Fame (IVHF). Andrea Zorzi è stato premiato per per la categoria "Indoor Maschile". Zorzi faceva già parte della Hall Of Fame italiana dal 2016, nel 2023 è diventato ufficialmente un Ambassador della Federazione Italiana Pallavolo, adesso arriva un altro riconoscimento prestigioso per la sua straordinaria carriera: ha vinto l'argento all'Olimpiade di Atlanta 1996, oltre a due medaglie d'oro al Mondiale 1990 a Rio e al Mondiale 1994 ad Atene. Giuseppe Panini invece è stato inserito nella categoria "leader", come figura dirigenziale di spicco del panorama nazionale: è stato il fondatore della Panini Modena, nonché creatore ed ideatore delle figurine sportive più famose in Italia.