Velasco: "Resto Ct Italia femminile fino al 2028"

"Rinnovo con la nazionale? Sì, sento ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028. Siamo d'accordo con il presidente Manfredi, ne stiamo già parlando". Lo ha detto Julio Velasco, in occasione del "Premio Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro", in un'intervista alla Rai in cui annuncia di fatto il rinnovo sulla panchina della nazionale femminile azzurra che con lui ha vinto l'oro olimpico a Parigi. "Siamo tutti abbastanza d'accordo sul rinnovo di Velasco, anche il presidente del Coni lo è". Lo ha detto Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav. "La scelta di Julio alla guida della nazionale femminile è stata obbligata per me - ha aggiunto -. Il nostro movimento aveva bisogno di qualcosa in più, di uno scatto in avanti per arrivare al gradino più alto. Avevamo bisogno di una persona di carisma per il salto di qualità di una squadra che era fortissima già". Manfredi conclude parlando del futuro: "Adesso arriva la sfida più importante, ora dobbiamo capire come restare ad alto livello".