Modena stende 3-1 il Kemerovo dell'ex Zaytsev

Trascinata dal 21enne Lavia, Modena schiaccia il Kemerovo: è la vittoria più bella della stagione per i gialloblù. Ai russi non basta Zaytsev, miglior marcatore della serata

Vederlo con un’altra maglia, per di più di un club non italiano, ha fatto uno strano effetto. Ma sono bastati pochi minuti per capire che è la nuova realtà di Ivan Zaytsev, in Russia, a Kemerovo primo avversario di Modena nel girone di Champions League.



Uno scherzo del destino lo ha messo contro la sua ultima squadra italiana, di cui è stato capitano e che ha lasciato in estate tra non poche polemiche.

Voleva fare un figurone, voleva vincerla a tutti i costi questa partita. Ma non aveva calcolato l'orgoglio di un gruppo che Andrea Giani sta plasmando tra alti e bassi.

Tante incognite e una sola certezza, inaspettata quanto piacevole. Che ha un nome: Daniele Lavia. 21enne promessa del volley azzurro che ha rubato la scena allo zar del volley italiano trascinando Modena a una vittoria soffertissima quanto strameritata al quarto set 32-30. Con un muro finale ovviamente suo.

Ma sarebbe riduttivo e anche ingiusto raccontare così la vittoria più bella della stagione gialloblù. Senza citare la regia illuminata di Micah Cristenson o i muri (4) dell'altro Daniele, Mazzone. E Zaytsev le ha provate tutte per vincerla. È stato il miglior marcatore, ma stavolta il suo braccio esplosivo non è stato sufficiente. Brava Modena, peccato per Ivan. Ma alla fine... giusto così.