Conegliano supera il Kamnik, stasera c'è il Nantes

Dodici set disputati, dodici set vinti, tutti senza storia: le Pantere hanno fretta. E il percorso impeccabile in Champions League, aperto col triplo 3-0 nell’andata del girone B ha già scritto il suo quarto atto nella prima gara di ritorno: altro cappotto alle slovene del Calcit Kamnik, battute senza appello nonostante un brutto inizio e tanto turnover. La Conegliano sperimentale messa in campo da Santarelli ci ha messo un quarto d’ora a trovare il ritmo: prima sotto anche di cinque, come gli errori consecutivi commessi da Gicquel e compagne; poi avanti con un filo di gas nel primo set vinto 25-21; di lì in avanti un dominio, doppio 25-11 con sedici punti di McKenzie Adams, miglior giocatrice della partita. Il sorriso più grande però l’ha regalato il primissimo punto del match, segnato da Raphaela Folie al ritorno in campo dopo quattro mesi di stop. Bene Lara Caravello nel ruolo di libero al posto di De Gennaro, segnali incoraggianti anche dalla baby prodigio Loveth Omoruyi, dieci punti alla fine nonostante qualche passo falso in ricezione. Conegliano non si ferma e con quattro vittorie di fila punta dritta al primo posto nel girone B, rincorsa dal Fenerbahce che ha battuto 3-0 le padrone di casa del Nantes prossime avversarie delle Pantere. A Egonu e compagne basta batterle 3-0 per avere la certezza del primo posto con una gara d’anticipo. I quarti di finale della Champions sono già a un graffio di distanza e le Pantere, adesso, hanno fretta.