Conegliano batte il Nantes 3-0 e vola ai quarti

L'Imoco Conegliano non si ferma più: le venete trascinate da Paola Egonu battono 3-0 il Nantes, conquistano il quinto successo consecutivo in Champions League e accedono ai quarti di finale con una giornata di anticipo. Resta da giocare l'ultimo match del girone contro il Fenerbahce Istanbul: diretta giovedì 28 gennaio alle 20.30 su Sky Sport Arena

L'Imoco Conegliano conquista la quinta vittoria consecutiva in Champions League e l'accesso ai quarti di finale , con una giornata di anticipo rispetto alla chiusura del girone. In totale, quella ottenuta a Nantes è la 44^ vittoria consecutiva (tra campionato e Coppe) dal dicembre del 2019.

Paola Egonu trascina Conegliano

Come in tutto il cammino europeo le venete hanno ottenuto un netto 3-0, contro le padrone di casa del Nantes. 25-20, 25-20 e 26-24 i parziali per le ragazze di Santarelli che, seppur con qualche errore di troppo, hanno vinto nettamente. "Siamo stati troppo fallosi e imprecisi nella ricostruzione", ha detto Santarelli al termine della partita. Conegliano ha fatto valere la propria superiorità tecnica. Miglior realizzatrice l'azzurra Paola Egonu, che nella prima partita del raggruppamento, contro le slovene del Kamnik, era stata tenuta a riposo. Ora l'ultimo match prevede la sfida al Fenerbahce Istanbul e per Conegliano l'obiettivo è chiaramente quello della vittoria. Anche se un'eventuale sconfitta non sarebbe dolorosa, perché in virtù dei risultati delle prime 5 partite Conegliano è già aritmeticamente prima e qualificata. Appuntamento giovedì 28 gennaio alle 20.30 su Sky Sport Arena.