Volley femminile, torna la Champions LIVE su Sky

Martedì 2 febbraio torna la Champions League di Volley femminile: tre le squadre italiane in campo per conquistare un posto nei quarti di finale. Si parte subito con l'attesissimo derby tra Scandicci e Busto Arsizio (dalle 17 su Sky Sport Uno). Alle 17.30, su Sky Sport Arena, Novara sfida le fortissime russe di Kazan

Torna il 2 febbraio su Sky la Coppa Cev di volley femminile, il trofeo europeo più importante e prestigioso a livello di club. Nella bolla di Schwerin, in Germania, si giocano le partite di ritorno del quarto round del Gruppo A della fase a gironi della Champions League, che vede in campo anche due formazioni italiane, Savino Del Bene Scandicci e Unet e-work Busto Arsizio.

In Polonia, più precisamente nella bolla di Police, sono in programma, invece, le gare del Gruppo E, del quale fa parte anche l’italiana Igor Gorgonzola Novara. 8 in tutto gli incontri da seguire, in onda tra martedì 2 e giovedì 4 febbraio su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV.