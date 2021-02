Riassunto a tappe di un’impresa storica: quattro italiane su quattro ai quarti di finale della Champions League. Un’impresa aperta di prepotenza dalle più forti, le Pantere di Conegliano, prime a staccare il pass con sei vittorie su sei e un solo set ceduto alle – teoriche – pari grado del Fenerbahce. Per seconda arriva Novara, turno passato con una gara d’anticipo strapazzando – oltretutto – le russe del Kazan. Ma è nel gruppo A che il collo dell’imbuto si stringe, con Scandicci e Busto Arsizio alla caccia di uno o due pass contro avversarie di spessore. All’andata la Savino Del Bene ha chiuso a tre vittorie su tre, le Farfalle appena una vittoria e costrette a vincerle tutte in Germania. Subito il derby e subito tie break: Scandicci lotta ma cade, la Unet E-Work è ancora in corsa e nella penultima partita batte 3-0 le polacche del Resovia, mentre Malinov e compagne le fanno un gran regalo spazzando via lo Schwerin e strappando il primo posto nel girone. Si arriva alla resa dei conti, i risultati si allineano, la Dinamo Mosca cade facendosi da parte. Busto Arsizio contro Schwerin, chi vince passa, chi perde torna a casa. Ed è lì che le Farfalle spiccano il volo: tre a zero, senza storie, una mostruosa prestazione di Alexa Gray e un lungo grido di gioia. E’ fatta: tutte e quattro le italiane sono nei quarti di Champions. Ora tocca ai colleghi maschi, che puntano a fare lo stesso: Civitanova, Perugia, Modena e Trento, tutte con mezzo pass in mano, tutte in diretta – dal 9 all’11 febbraio – in esclusiva Sky. Per trasformare lo storico quattro su quattro in otto su otto.