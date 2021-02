Champions di Volley: ai quarti Trento e Civitanova

Salgono a sei le italiane qualificate ai quarti di finale della Champions League di Volley. Dopo il 4 su 4 nel torneo femminile oggi è toccato ai maschi con una tripla vittoria: passano il turno l'Itas Trento, che ha battuto i russi del Novosibirsk 3-0, e anche la Lube Civitanova che in serata ha sconfitto 3-1 i francesi del Tours prima di giocarsi il sesto derby stagionale contro Perugia. Ancora in corsa per la qualificazione rimangono appunto gli umbri e anche la Leo Shoes Modena, che intanto ha battuto 3-0 il Kemerovo di Ivan Zaytsev portandosi a quattro vittorie su quattro nel gruppo D. Protagonisti di giornata Abdel-Aziz per Trento, 17 punti con 3 ace contro Novosibirsk; Juantorena e Leal per la Lube con 16 punti a testa; e Daniele Lavìa per Modena con 16 punti. Solo 11, invece, per lo Zar sconfitto dalla sua ex squadra.

CUCINE LUBE CIVITANOVA-TOURS VB 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-15)

Cucine Lube Civitanova: Kovar, Marchisio, Juantorena 18, Balaso (L), Leal 16, Rychlicki 9, Diamantini 4, Simon 11, De Cecco 3, Anzani 5, Falaschi n.e., Hadrava 3, Yant (L) n.e.. All. De Giorgi.

Tours Vb: El Graouì 15, Lomba 5, Nascimento Dos Santos 9, Chauvin 1, Ventura 4, Toledo, Bruckert 7, Lemeur (L), Wounembaina n.e., Rossard (L), Coric n.e., Udrys 14, Perry. All. Henno

LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK-TRENTINO ITAS TRENTO 0-3 (19-25, 20-25, 15-25)

Lokomotiv Novosibirsk: Lyzik 3, Luburic 13, Savin 3, Kurkaev 4, Abaev 1, Ivovic 10, Martynyuk (L); Voropaev, Rodichev 2, Golubev (L), Shcherbinin. N.e. Tkachev, Kruglov e Komarov. All. Plamen Kostantinov.

Trentino Itas: Podrascanin 7, Giannelli 3, Lucarelli 7, Lisinac 8, Nimir 17, Kooy 9, Rossini (L); Michieletto, Cortesia 1. N.e. Argenta, Sperotto, Sosa Sierra, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

KUZBASS KEMEROVO-LEO SHOES MODENA 0-3 (22-25, 15-25, 21-25)

Kuzbass Kemerovo: Obmochaev (L), Karpukhov 0, Kobzar 0, Shishkin (L), Sivozhelez 10, Krsmanovic 6, Pakshin 0, Zaytsev 11, Krechetov 0, Shcherbakov 6, Glivenko 0, Markin 4. N.E. Demakov, Tavasiev. All. Verbov.

Leo Shoes Modena: Petric 9, Porro 2, Stankovic 9, Grebennikov (L), Christenson 2, Karlitzek 1, Vettori 14, Mazzone 6, Lavia 15. N.E. Estrada Mazorra, Iannelli, Sanguinetti, Bossi, Buchegger. All. Giani.