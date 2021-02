Prima la laurea, poi l'accesso ai quarti di finale di Champions League: quella di martedì 9 febbraio resterà per sempre una giornata indimenticabile per Totò Rossini. Nel corso della mattinata, mentre i compagi svolgevano la seduta di rifinitura in vista della gara contro i russi della Lokomotiv Novosibirsk, il libero della Trentino Itas, 34 anni, ha discusso direttamente dall'albergo che ospita la squadra a Friedrischrafen, in Germania, la tesi per la laurea magistrale in Ingegneria gestionale dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Davanti al proprio pc, rigorosamente in giacca e cravatta, il giocatore di Trentino Volley ha esposto il suo elaborato dal titolo "Il sonno come fattore determinante per la prestazione soprtiva". Un'ottima discussione quella di Rossini, che è stato proclamato dottore con la votazione di 107/110. Nel pomeriggio, poi, il libero è sceso in campo con la sua squadra e insieme ai compagni ha contribuito alla vittoria 3-0 contro la Lokomotiv Novosibirsk, valsa la qualificazione alla fase elite della CEV Champions League Volley, competizione vinta dai trentini per tre volte di fila tra il 2009 e il 2011.