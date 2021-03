Volley, al via oggi la tre giorni di Champions

Da martedì a giovedì sei gli incontri di volley da non perdere sui canali Sky Sport, in campo per il ritorno dei quarti di finale, sia maschile che femminile. Si parte stasera con il derby tra Perugia e Modena: i gialli emiliani hanno vinto 3-0 la gara di andata

Torna su Sky la Champions league di volley. Si giocano le partite di ritorno dei quarti di finale. Per il maschile in campo anche quattro formazioni italiane, Cucine Lube Civitanova, Sir Sicoma Monini Perugia, Leo Shoes Modena e Trentino Itas Trento. Gli incontri delle italiane da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW TV tra martedì 2, e giovedì 4 marzo. Su tutti, da non perdere il derby tra Perugia e Modena, in programma martedì al PalaBerton della città umbra, mentre Civitanova mercoledì sarà ospite dei polacchi del Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle e Trento giocherà giovedì 4 marzo in casa, alla BLM Group Arena, contro i tedeschi del Recycling Volleys Berlino.