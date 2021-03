Busto Arsizio, rimonta da sogno a Istanbul

Sono partite col botto le semifinali della Champions League di volley: il botto lo ha fatto ancora una volta Busto Arsizio, che ha vinto 3-2 in rimonta sul campo del Vakifbank di Istanbul, la corazzata di Giovanni Guidetti favoritissima per l'accesso in finale. Le Farfalle, sotto 2-0 coi parziali di 25-20 e 25-17, hanno reagito vincendo 22-25 il terzo set, 13-25 il quarto e poi punto a punto nel tie-break fino al 13-15 finale. Protagoniste Gray con 22 punti e Camilla Mingardi con 21, di cui 18 negli ultimi tre set. Ora Haak e compagne dovranno per forza vincere a Busto Arsizio per ribaltare il risultato, mentre le Farfalle allungano a sei partite la loro striscia positiva in Champions. Il ritorno si disputerà alla E-Work Arena di Busto il prossimo 24 marzo.