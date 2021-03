Unet e-work BUSTO ARSIZIO: Poulter, Olivotto 1, Gennari 2, Gray 5, Mingardi 16, Stevanovic 3, Leonardi (L), Escamilla 3, Herrera Blanco 1. Non entrate: Bonelli, Piccinini, Cucco (L), Bulovic. All. Musso.



VakifBank ISTANBUL: Braga Guimaraes 10, Haak 26, Bartsch-Hackley 15, Rasic 4, Ognjenovic 1, Gunes 5, Aykac (L). Non entrate: Orge (L), Ozbay, Senoglu, Akman, Gurkaynak, Ismailoglu, Yilmaz. All. Guidetti. ARBITRI: Wolf, Goncalves. NOTE - Durata set: 21', 27', 23'; Tot: 71'.