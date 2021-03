E' derby di Champions: Perugia-Trento LIVE su Sky

Oggi, mercoledì 24 marzo, appuntamento su Sky con la Champions League di volley maschile. Si giocano le partite di ritorno delle semifinali, che vedranno in campo anche due formazioni italiane, Sir Sicoma Monini Perugia e Trentino Itas Trento.

Proprio dalla sfida tra umbri e trentini verrà fuori la sicura finalista italiana di questo torneo, che si giocherà il titolo contro una tra i polacchi del Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle e i russi dello Zenit Kazan, impegnati nell’altra semifinale.

Il derby tra Perugia e Trento, in programma al PalaBarton della citta umbra, sarà trasmesso in diretta dalle ore 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Si parte con Trento in vantaggio 3-0. L’altra semifinale, quella tra Kozle e Kazan, verrà proposta in differita alle ore 22.30, sempre su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. All’andata, vittoria per 3-0 della formazione polacca.