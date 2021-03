Da 0-2 a 2-2 a Perugia, Trento perde al tie-break ma in virtù del 3-0 dell'andata torna in finale dopo 5 anni. Gli umbri sprecano una grande occasione e stavolta nemmeno Leon ha potuto evitare l'eliminazione nell'accesissima semifinale di ritorno

Sir Sicoma Monini Perugia-Trentino Itas 3-2

(25-22, 25-17, 23-25, 17-25, 15-6)

L'Itas Trento giocherà la SuperFinal di Champions League a Verona contro i polacchi dello Zaksa. Nel derby di ritorno contro Perugia, la squadra di Angelo Lorenzetti ha dovuto sudare non poco, dopo aver perso i primi due set ed essersi trovata in svantaggio anche nel terzo. Ma nel momento più difficile Giannelli e compagni hanno riacceso la luce e vinto i due set che gli servivano dopo il 3-0 ottenuto all'andata. Trento torna così in finale dopo 5 anni, con tre vittorie tra il 2009 e il 2011. Perugia invece mastica amaro per la grande occasione sprecata. Stavolta nemmeno il fenomenale Leon ha potuto evitare l'eliminazione.