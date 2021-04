1/21 Instagram@francescapiccinini12

RITIRO BIS. Stavolta non torna indietro. Francesca Piccinini aveva già lasciato la pallavolo nel settembre del 2019, tornata in campo nel gennaio del 2020 accettando la proposta di contratto di Busto Arsizio. "Non ci ho dormito la notte - ha dichiarato al Corriere della Sera - è difficile staccarsi dalla vita che ho fatto per quasi 30 anni e sognavo da quando ne avevo 8. Ora cercherò di capire. Busto mi ha chiesto di restare a far parte del progetto: in quale ruolo, si vedrà".