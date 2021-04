Lube Civitanova campione d’Italia per la 6^ volta

Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia 3-1

(25-20, 25-22, 21-25, 25-21)

Dopo gli Scudetti del 2006, 2012, 2014, 2017 e 2019, la Cucine Lube Civitanova ha vinto il sesto titolo della sua storia battendo in Gara-4 la Sir Safety Conad Perugia 3-1. Dopo il titolo non assegnato lo scorso anno, la squadra di Blengini si è ritrovata per la quarta volta a sfidare in finale di campionato Perugia, piegando la resistenza della squadra allenata prima da Heynen (fino Gara 1) e poi da Fontana. Dopo la vittoria di Civitanova a Perugia (con il 2-1 nella serie) la Lube aveva in mano la serie e Juantorena e compagni non hanno fallito.