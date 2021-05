Trento cade in finale, la Champions è dello Zaksa

Non riesce il bis all’Italia del volley dopo lo strepitoso successo nel pomeriggio delle ragazze del Conegliano. Trentino Itas sconfitta in finale dai polacchi 3-1 (22-25, 22-25, 25-20, 26-28)

Trento-Zaksa 1-3

(22-25, 22-25, 25-20, 26-28)

Niente bis per l’Italia nelle Super Finals di Verona. Dopo la strepitosa vittoria di Conegliano (3-2 su Istanbul) con Egonu e compagne sul tetto d’Europa, la stessa impresa non riesce ai ragazzi di Lorenzetti sconfitti per 3-1 dai polacchi dello Zaksa capaci di eliminare i campioni di Civitanova nei quarti e il Kazan in semifinale. La squadra di Nikola Grbic sbaglia poco, difende bene e riporta la Champions in Polonia dopo ben 43 anni.