Super Finals, Conegliano e Trento per la storia

A Verona due italiane a caccia del titolo europeo. Alle 17 la finale femminile tra Carraro Imoco Conegliano e Vakifbank Istanbul. Alle 20.30 Trento sfida i polacchi dello Zaksa. Live su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Appuntamento da non pedere oggi su Sky con la Champions League di volley, che a Verona mette in palio il titolo, nel femminile e nel maschile. Le due partite di queste “Super Finals” si giocano in una sede unica, l’AGSM Forum della città scaligera, e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due match e altrettante squadre italiane sotto rete, a caccia del prestigioso trofeo, Conegliano tra le donne, Trento tra gli uomini.

Conegliano sfida il Vakif Istanbul

Avversarie delle campionesse d’Italia della Carraro Imoco le fortissime turche del VakifBank di Istanbul, quattro Champions League e tre mondiali per club in bacheca, guidate in panchina dall’italiano Giovanni Guidetti. Non da meno anche quella di Conegliano che, tra l’altro, è la squadra campione del mondo in carica, titolo vinto nel 2019 (nel 2020 il mondiale per club non si è giocato a causa della pandemia), alla quale manca proprio la Champions. Diretta a partire dalle ore 17.