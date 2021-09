L'Italvolley parte bene: 3-0 alla Bielorussia

Dopo la delusione olimpica l'Italvolley riparte da Ferdinando De Giorgi in panchina e dal 3-0 alla Bielorussia al debutto agli Europei in corso di svolgimento tra Repubblica Ceca, Finlandia, Estonia e Polonia. A Ostrava gli azzurri hanno regolato gli avversari in tre rapidi set iniziando al meglio la propria campagna nella rassegna continentale: 25-18, 25-12 e 25-15 il punteggio di una sfida dominata dall'Italia. Senza Ivan Zaytsev, infortunato, e senza Osmany Juantorena, che ha dato l'addio alla nazionale dopo i Giochi di Tokyo, è Giulio Pinali il top scorere azzurro con 15 punti, davanti a Lavia (12) e a Micheletto (11). L'Italvolley tornerà in campo domenica 5 settembre per il secondo incontro del girone contro il Montenegro.