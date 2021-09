Italia, arriva la 5^ vittoria: 3-1 alla Rep. Ceca

Quinto successo per la nazionale italiana di pallavolo agli Europei: sconfitti 3-1 i padroni di casa della Repubblica Ceca e primo posto nel gruppo B. Domenica gli azzurri sfideranno la Lettonia negli ottavi di finale

L’Italia batte anche la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-22) e chiude imbattuta la prima fase a punteggio pieno in virtù di cinque successi in altrettanti incontri.

Giannelli e compagni, già da ieri certi del primato nel raggruppamento B, affronteranno negli ottavi di finale, domenica alle ore 16 ancora qui a Ostrava, la Lettonia arrivata quarta nella pool D. Anche oggi la giovane formazione tricolore si è resa protagonista di una prova di grande maturità esprimendo come di consueto un’ottima qualità di gioco frutto di una notevole organizzazione e capacità di gestione delle fasi clou anche dopo aver ceduto qualcosa nel terzo set vinto dai cechi ed aver sofferto molto nel finale del quarto. Ora Giannelli e compagni avranno a disposizione due giorni per preparare al meglio la prima sfida da dentro o fuori di questa rassegna continentale nella quale hanno già fatto vedere cose davvero interessanti.

De Giorgi anche per questo ultimo match della prima fase ha schierato il consueto schieramento che prevede la diagonale Giannelli-Pinali, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Anzani i centrali con Balaso libero.

Repubblica Ceca schierata con Bartunek in palleggio, Finger opposto, Galabov e Vasina gli schiacciatori, Sedlacek e Polak i centrali con Monik libero.

Primo set iniziato con i padroni di casa galvanizzati dalla spinta del proprio pubblico, ma azzurri in grado di reagire al primo momento di lieve difficoltà con la consueta organizzazione di gioco e capacità di controllo; fattori che ha permesso loro di riportarsi avanti sul 20-15, vantaggio poi amministrato fino al 25-20 che ha decretato l’1-0 anche se nelle fasi finali qualche errore gratuito di troppo (saranno 6 nel parziale) aveva permesso ai cechi di rifarsi parzialmente sotto.

Secondo set ancora con i padroni di casa decisi a non mollare e pronti a dare battaglia (7-9, 8-11) difendendo ogni pallone. Giannelli e compagni, però, hanno continuato a macinare gioco esprimendo sempre tanta qualità in ricezione, nell’organizzazione generale e dando sempre l’impressione di non subire la pressione. De Giorgi ha poi inserito Bottolo al posto di Lavia con le due squadre che hanno continuato a giocare appaiate (16-16, 20-20) fino alle battute conclusive quando gli azzurri hanno piazzato l’allungo decisivo grazie a due ace consecutivi di Pinali che hanno decretato il 2-0 (25-21).

Terzo parziale ancora con Bottolo in sestetto e Italia costretta a inseguire in avvio (9-15); con il passare dei minuti i padroni di casa hanno aumentato il loro vantaggio (10-18), De Giorgi ha poi inserito anche Cortesia con la sua squadra che si è rifatta sotto accorciando progressivamente lo svantaggio (17-21, 18-22, 19-22, 20-22) fino al -2. Nel finale azzurri ancora sotto di 2 lunghezze (21-23), ma un errore al servizio di Cortesia ha regalato ai cechi la prima palla set poi annullata (22-24). A quel punto un ace di Pinali è valso il -1 (23-24), ma la rincorsa tricolore si è fermata proprio a quel punto (23-25) a causa di un errore al servizio dello stesso opposto azzurro.

Nel quarto il CT italiano ha reinserito il consueto sestetto ottenendo la reazione che cercava da parte dei suoi uomini passati al comando (16-8); con il passare dei minuti i ragazzi italiani sono stati bravi a gestire il parziale ritorno degli avversari (18-14, 20-17, 20-18, 21-19) e a vincere questa loro quinta partita in condizioni ambientali non certo facili grazie al 25-22 conclusivo.

(Fonte: Federvolley)