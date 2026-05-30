Italia-Belgio, amichevole volley maschile: il risultato in diretta LIVE
I Campioni del Mondo di De Giorgi affrontano il Belgio in una sfida amichevole al Pala Magis di Verona. Si tratta del secondo test in vista della VNL e degli Europei di settembre, che l'Italia ospiterà in casa. Il match è in diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: nel nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Gli azzurri convocati
- Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro
- Centrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati,
- Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro, Mattia Orioli, Tim Held
- Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki
- Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace, Matteo Staforini
Domenica un'altra amichevole contro la Turchia
Alle 17.30, l'Italia sfiderà la Turchia su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi
L'intervista a De Giorgi dopo Italia-Turchia
Come era andata l'amichevole contro la Turchia
L'Italvolley di De Giorgi aveva iniziato la preparazione con una vittoria: 3-0 alla Turchia in Val di Fiemme (25-20, 25-17, 25-13)
Italvolley, 3-0 alla Turchia nella prima amichevoleVai al contenuto
Dove vedere Italia-Belgio
Alle 21, Italia-Belgio sarà visibile su Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi. Prima, durante e dopo la partita i collegamenti e le interviste da bordocampo saranno curati da Federica Lodi
Inizia la strada verso Napoli
Il 10 settembre Piazza del Plebiscito diventerà un'arena da 6000 posti per l'esordio degli Europei. Ma prima ci sono questi appuntamenti su Sky: stasera a Verona è il primo passo!
Italia in campo: questa sera l'amichevole contro il Belgio
Gli Azzurri di De Giorgi sfidano il Belgio alle 21. Dopo la vittoria contro la Turchia, un altro importante appuntamento per capire a che punto è la preparazione dell'Italia. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW