Italvolley, Azzurri contro Belgio e Turchia

Italvolley, doppia amichevole per gli Azzurri contro Belgio e Turchiaguida tv
Doppio appuntamento per la Nazionale maschile campione del mondo. Sabato 30 maggio, a Verona, gli Azzurri affrontano il Belgio (ore 21). Domenica 31 maggio alle 17.30 appuntamento a Bergamo dove è in programma il BPER Test Match con la Turchia. Entrambe le amichevoli in diretta su Sky Sport e NOW
L’avvicinamento agli Europei di pallavolo della Nazionale maschile inizia questo weekend su Sky e in streaming su NOW. I Campioni del Mondo di coach Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo nel fine settimana per un doppio appuntamento da non perdere: sabato 30 maggio saranno a Verona per la sfida contro il Belgio, alle 21 su Sky Sport Arena, domenica 31 il tour proseguirà a Bergamo per il confronto contro la Turchia, alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Gli Azzurri torneranno poi in campo il 5 luglio a Trento per l’amichevole che li vedrà opposti all’Argentina. Risultati, notizie e highlights, dei test match della Nazionale maschile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.
Gli azzurri convocati
Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro
Centrali: Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati,
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro, Mattia Orioli, Tim Held
Opposti: Alessandro Bovolenta, Kamil Rychlicki
Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace, Matteo Staforini
Approfondimento
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Programmazione test match Nazionale su Sky e NOW
SABATO 30 MAGGIO
- Alle 21: ITALIA-BELGIO su Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi. Inviata: Federica Lodi
DOMENICA 31 MAGGIO
- Alle 17.30: ITALIA-TURCHIA su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi. Inviata: Federica Lodi