Italvolley, Azzurri contro Belgio e Turchia

L’avvicinamento agli Europei di pallavolo della Nazionale maschile inizia questo weekend su Sky e in streaming su NOW. I Campioni del Mondo di coach Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo nel fine settimana per un doppio appuntamento da non perdere: sabato 30 maggio saranno a Verona per la sfida contro il Belgio, alle 21 su Sky Sport Arena, domenica 31 il tour proseguirà a Bergamo per il confronto contro la Turchia, alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Gli Azzurri torneranno poi in campo il 5 luglio a Trento per l’amichevole che li vedrà opposti all’Argentina. Risultati, notizie e highlights, dei test match della Nazionale maschile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.