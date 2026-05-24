Italia-Polonia di volley femminile: il risultato della partita di oggi in diretta

ITALIA-POLONIA 1-1 (26-24, 18-25) LIVE
- Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Le azzurre di Julio Velasco affrontano la Polonia nel terzo impegno alla AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Si tratta dell'ultimo test prima della VNL che scatterà a giugno. Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: nel nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Punto di Marchesini! Reazione dell'Italia
Fischiato a Wenerska fallo di doppia
Bello l'attacco in diagonale da seconda linea di Obossa
Risponde la Polonia con un altro primo tempo
Passa il primo tempo di Manfredini
Va a segno l'attacco in diagonale di Sieradzka
Time-out chiamato da Velasco: Italia in dififcoltà
Altro attacco di Szczurowska che va a punto da posto quattro
Mani-out sull'attacco di Czyrniańska
A segno l'attacco biancorosso
Diagonale precisa di Nervini da posto quattro
Punto della centrale polacca
Antropova! Pipe vincente delle Azzurre
Si infila l'attacco della Polonia che torna avanti nel risultato
Ace delle biancorosse
Invasione del muro italiano
Va lungo l'attacco di Nervini che non trova le mani del muro polacco
Grande diagonale da posto due delle biancorosse
Grandissimo primo tempo di Marchesini che si infila sul muro a due polacco!
Time-out chiamato da Velasco
Mani-out di Lukasic
Va a segno il primo tempo polacco
Grande muro di Marchesini!
Passa l'attacco di Lukasic
Va in campo la sette della Polonia
Finisce lungo l'attacco della Polonia
Time-out richiesto da Lavarini per la Polonia
Lunga la diagonale della Polonia: grande inizio dell'Italia
Di mancino senza saltare! Punto di Antropova dopo uno scambio lunghissimo
Terzo muro consecutivo! Ancora Antropova!
Ancora muro dell'Italia! Questa volta è di Antropova!
Subito un grande muro di Marchesini! Ottavo muro per le Azzurre
Inizia il terzo set
Ricezione sbagliata di Antropova: la Polonia vince il secondo set
Passa l'attacco polacco
Le Azzurre non mollano: punto con la diagonale di Antropova
Nervini! Parallela perfetta e punto Azzurro
Resta in campo l'attacco di Lukasic
Subito punto di Obossa: passa l'attacco da posto due
Esce l'attacco di Adigwe che viene sostituita da Obossa
Grandissimo primo tempo della Polonia
Out l'attacco di Lukasic che non trova le mani Azzurre
Time-out richiesto dalla Polonia
La Polonia manca il primo tempo e regala il punto alle Azzurre
Grande muro di Nervini sull'attacco di Szczurowska!
Szczurowska schianta a terra la parallela
La battuta polacca finisce in rete
Altro grande attacco di Szczurowska in diagonale
L'Italia smuove il punteggio: in campo il muro Azzurro
La Polonia vola via: primo tempo vincente
Altro attacco vincente di Szczurowska
Time-out chiesto da Velasco
Altro errore di Adigwe: il suo attacco termina fuori
Diagonale potentissima di Szczurowska: adesso la Polonia è a +5
Mani-out di Szczurowska
Sesto errore in battuta per la Polonia: questa volta è di Obiola
Altro grande primo tempo polacco
Manfredini trova il tocco vincente
Lukasic trova la parallela
Out il servizio della Polonia
Obiala conquista il punto con un pallonetto
Invasione a rete di Manfredini
Mani fuori sul primo tempo di Manfredini
Dentro l'attacco di Meli!
Time-out chiamato da Velasco
Mani-out sull'attacco di Sieradzka
Grande muro della Polonia sull'attacco di Nervini da posto quattro
Out l'attacco di Nervini
Nervini trova la deviazione sulla parallela da posto quattro.
Altro pallonetto delicato di Antropova!
Ace per Czyrniańska
Mani-out del muro italiano
Finisce in rete il primo tempo di Meli
Finisce fuori la parallela di Adigwe
Lukasic trova la diagonale da posto due
Challenge per floor touch su attacco di Antropova vinto dall'Italia!
Murone di Antropova! E' già in doppia cifra
Mani-out sull'attacco di Antropova!
Non c'è il tocco sull'attacco di Nervini: il primo punto del secondo set è polacco
Inizia il secondo set
Le ragazze di Velasco lottano su ogni pallone: grande rimonta e primo set conquistato!
Altro muro! Nervini regala il punto e il primo set alle Azzurre!
Che scambio! Possibile quarto tocco nell'azione (che non c'è) e che viene chiusa da Adigwe!
Grande giocata di Lukasic che trova la deviazione del muro Azzurro
Altro muro Azzurro! Adigwe ci regala il primo set point!
Che muro di Nervini che chiude in faccia l'attacco da posto due polacco!
Fischiata invasione a rete di Meli
Il servizio di Wenerska passa a lato dell'antenna: si torna in parità!
Adigwe manda in rete la copertura
Che muro di Meli! Fermato benissimo il primo tempo della Polonia
Time-out chiamato dalla Polonia
L'attacco di Antropova passa il muro a tre della Polonia: ottavo punto per Kate!
Lunga la battuta della Polonia
Antropova! Attacco su posto 5 che il libero polacco non riesce a tenere
Buona la sette di Manfredini su cui il muro polacco non riesce a intervenire
Altro attacco vincente di Lukasic che ha iniziato benissimo
Nervini con la diagonale!
Tocca l'antenna la palla di Nervini: punto della Polonia
Piega le mani al muro polacco l'attacco di Adigwe
Bel primo tempo della Polonia
Nervini! Grande parallela da posto 4
Primo tempo azzurro fermato dal muro polacco
Grandissimo attacco da posto quattro di Lukasic
Lunga la battuta di Antropova che viene sostituita da Spirito
Ace di Antropova! Il primo della partita per l'Italia
Tap-in di Adigwe dopo un'ottima battuta di Antropova
Bellissimo scambio e poi pallonetto morbido di Antropova. La Polonia chiede videocheck per floor touch, ma non era stata perfetta la difesa di Antropova! Punto azzurro
Altro errore in attacco delle Azzurre: finisce largo l'attacco di Adigwe
Ace di Wenerska
Finisce largo l'attacco di Marchesini
Grande schiaffo di Antropova da posto 4
Ancora Szczurowska: diagonale perfetta
Dopo una scambio lungo, la risolve Antropova con un attacco in diagonale perfetto
Primo time-out chiamato anche da Velasco
Parallela perfetta di Szczurowska
Muro a tre della Polonia, manca la copertura Azzurra
Grande muro della Polonia sull'attacco di Adigwe
Obiola mura la pipe di Antropova
Pipe perfetta di Antropova che tocca l'angolo
Ottimo attacco da posto 4 della Polonia
Primo time-out chiamato dalla Polonia
Ancora Nervini: il suo attacco si infila nel muro polacco
Attenta Manfredini che su una palla insidiosa butta già nella metà campo polacca
Passa la pipe di Antropova!
Scambio ben giocato dalle Azzurre, lo chiude Nervini con un attacco potentissimo da posto 4
Ottimo attacco in parellela azzurro
Tocco del muro italiano sull'attacco di Czyrniańska
Dopo una bella difesa italiana, finisce in rete il tentativo di Adigwe
Bell'attacco di Adigwe da posto 2
Mani-out del muro italiano
Fuori l'attacco di Czymińska
E' delle polacche il primo punto con un attacco da posto 4
Tutto pronto a Genova, si parte! Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Adesso è il momento dell'inno di Mameli: in piedi gli spettatori del Palasport di Genova
22 maggio
Polonia-Turchia 2-3 (22-25, 20-25, 25-22, 25-22, 9-15)
Italia-Serbia 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12)
23 maggio
Polonia-Serbia 3-0 (25-17, 25-18, 25-18)
Italia-Turchia (25-23, 20-25, 25-13, 25-17)
24 maggio
Turchia-Serbia 1-3 (25-23, 19-25, 18-25, 22-25)
È il momento degli inni nazionali, si parte con quello polacco
C’era tanta curiosità per vedere l'esperimento dell’estate, ovvero l'utilizzo di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice ricevitrice. Il Ct Velasco le ha proposto questa soluzione da un lato per completarne il bagaglio tecnico, lavorando anche sui meccanismi di difesa e ricezione oltreché sull’attacco, e dall’altro per permetterne la convivenza con Paola Egonu, che dell’Italia resta l’opposto titolare e il punto di riferimento assoluto. Dopo una buona prestazione contro la Turchia, vedremo come se la caverà contro la Polonia
L'Italia ha vinto anche la seconda sfida del quadrangolare di Genova: bel 3-1 alle vicecampionesse del mondo della Turchia (25-23, 20-25, 25-13, 25-17). Nel VIDEO gli higlights della sfida
Così le Azzurre avevano esordito nell'AIA Aequilibrium Cup, venerdì sera, battendo 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12) la Serbia. Nel VIDEO gli highlights della sfida
Sky ha acquisito i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026. Confermati, inoltre, anche per la stagione 2026/2027 i diritti delle maggiori competizioni europee di volley per club: la CEV Champions League e una selezione delle migliori partite di CEV Challenge Cup e CEV Cup
La squadra editoriale di Sky Sport è presente al Palasport di Genova, con Roberto Prini, Stefano Locatelli, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano; gli aggiornamenti sulla Nazionale femminile di volley sono stati curati da Alessandro Acton su Sky Sport 24
Alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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