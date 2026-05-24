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Italia-Polonia di volley femminile: il risultato della partita di oggi in diretta

live volley femminile

Le azzurre di Julio Velasco affrontano la Polonia nel terzo impegno alla AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Si tratta dell'ultimo test prima della VNL che scatterà a giugno. Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: nel nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

in evidenza

ITALIA-POLONIA 1-1 (26-24, 18-25) LIVE

  • Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
LIVE

3° SET: ITALIA-POLONIA 14-15

Punto di Marchesini! Reazione dell'Italia

3° SET: ITALIA-POLONIA 13-15

Fischiato a Wenerska fallo di doppia

3° SET: ITALIA-POLONIA 12-15

Bello l'attacco in diagonale da seconda linea di Obossa

3° SET: ITALIA-POLONIA 11-15

Risponde la Polonia con un altro primo tempo

3° SET: ITALIA-POLONIA 11-14

Passa il primo tempo di Manfredini

3° SET: ITALIA-POLONIA 10-14

Va a segno l'attacco in diagonale di Sieradzka

Time-out chiamato da Velasco: Italia in dififcoltà

3° SET: ITALIA-POLONIA 10-13

Altro attacco di Szczurowska che va a punto da posto quattro

3° SET: ITALIA-POLONIA 10-12

Mani-out sull'attacco di Czyrniańska

3° SET: ITALIA-POLONIA 10-11

A segno l'attacco biancorosso

3° SET: ITALIA-POLONIA 10-10

Diagonale precisa di Nervini da posto quattro

3° SET: ITALIA-POLONIA 9-10

Punto della centrale polacca

3° SET: ITALIA-POLONIA 9-9

Antropova! Pipe vincente delle Azzurre

3° SET: ITALIA-POLONIA 8-9

Si infila l'attacco della Polonia che torna avanti nel risultato

3° SET: ITALIA-POLONIA 8-8

Ace delle biancorosse

3° SET: ITALIA-POLONIA 8-7

Invasione del muro italiano

3° SET: ITALIA-POLONIA 8-6

Va lungo l'attacco di Nervini che non trova le mani del muro polacco

3° SET: ITALIA-POLONIA 8-5

Grande diagonale da posto due delle biancorosse

3° SET: ITALIA-POLONIA 8-4

Grandissimo primo tempo di Marchesini che si infila sul muro a due polacco!

Time-out chiamato da Velasco

3° SET: ITALIA-POLONIA 7-4

Mani-out di Lukasic

3° SET: ITALIA-POLONIA 7-3

Va a segno il primo tempo polacco

3° SET: ITALIA-POLONIA 7-2

Grande muro di Marchesini! 

3° SET: ITALIA-POLONIA 6-2

Passa l'attacco di Lukasic 

3° SET: ITALIA-POLONIA 6-1

Va in campo la sette della Polonia

3° SET: ITALIA-POLONIA 6-0

Finisce lungo l'attacco della Polonia

Time-out richiesto da Lavarini per la Polonia

3° SET: ITALIA-POLONIA 5-0

Lunga la diagonale della Polonia: grande inizio dell'Italia

3° SET: ITALIA-POLONIA 4-0

Di mancino senza saltare! Punto di Antropova dopo uno scambio lunghissimo

3° SET: ITALIA-POLONIA 3-0

Terzo muro consecutivo! Ancora Antropova!

3° SET: ITALIA-POLONIA 2-0

Ancora muro dell'Italia! Questa volta è di Antropova!

3° SET: ITALIA-POLONIA 1-0

Subito un grande muro di Marchesini! Ottavo muro per le Azzurre

Inizia il terzo set

2° set alla Polonia (25-18)

Ricezione sbagliata di Antropova: la Polonia vince il secondo set

2° SET: ITALIA-POLONIA 18-24

Passa l'attacco polacco

2° SET: ITALIA-POLONIA 18-23

Le Azzurre non mollano: punto con la diagonale di Antropova

2° SET: ITALIA-POLONIA 17-23

Nervini! Parallela perfetta e punto Azzurro

2° SET: ITALIA-POLONIA 16-23

Resta in campo l'attacco di Lukasic

2° SET: ITALIA-POLONIA 16-22

Subito punto di Obossa: passa l'attacco da posto due

2° SET: ITALIA-POLONIA 15-22

Esce l'attacco di Adigwe che viene sostituita da Obossa

2° SET: ITALIA-POLONIA 15-21

Grandissimo primo tempo della Polonia

2° SET: ITALIA-POLONIA 15-20

Out l'attacco di Lukasic che non trova le mani Azzurre

Time-out richiesto dalla Polonia

2° SET: ITALIA-POLONIA 14-20

La Polonia manca il primo tempo e regala il punto alle Azzurre

2° SET: ITALIA-POLONIA 13-20

Grande muro di Nervini sull'attacco di Szczurowska!

2° SET: ITALIA-POLONIA 12-20

Szczurowska schianta a terra la parallela 

2° SET: ITALIA-POLONIA 12-19

La battuta polacca finisce in rete

2° SET: ITALIA-POLONIA 11-19

Altro grande attacco di Szczurowska in diagonale

2° SET: ITALIA-POLONIA 11-18

L'Italia smuove il punteggio: in campo il muro Azzurro

2° SET: ITALIA-POLONIA 10-18

La Polonia vola via: primo tempo vincente

2° SET: ITALIA-POLONIA 10-17

Altro attacco vincente di Szczurowska

Time-out chiesto da Velasco

2° SET: ITALIA-POLONIA 10-16

Altro errore di Adigwe: il suo attacco termina fuori

2° SET: ITALIA-POLONIA 10-15

Diagonale potentissima di Szczurowska: adesso la Polonia è a +5

2° SET: ITALIA-POLONIA 10-14

Mani-out di Szczurowska

2° SET: ITALIA-POLONIA 10-13

Sesto errore in battuta per la Polonia: questa volta è di Obiola

2° SET: ITALIA-POLONIA 9-13

Altro grande primo tempo polacco

2° SET: ITALIA-POLONIA 9-12

Manfredini trova il tocco vincente

2° SET: ITALIA-POLONIA 8-12

Lukasic trova la parallela

2° SET: ITALIA-POLONIA 8-11

Out il servizio della Polonia

2° SET: ITALIA-POLONIA 7-11

Obiala conquista il punto con un pallonetto

2° SET: ITALIA-POLONIA 7-10

Invasione a rete di Manfredini

2° SET: ITALIA-POLONIA 7-9

Mani fuori sul primo tempo di Manfredini

2° SET: ITALIA-POLONIA 6-9

Dentro l'attacco di Meli!

Time-out chiamato da Velasco

2° SET: ITALIA-POLONIA 5-9

Mani-out sull'attacco di Sieradzka

2° SET: ITALIA-POLONIA 5-8

Grande muro della Polonia sull'attacco di Nervini da posto quattro

2° SET: ITALIA-POLONIA 5-7

Out l'attacco di Nervini

2° SET: ITALIA-POLONIA 5-6

Nervini trova la deviazione sulla parallela da posto quattro.

2° SET: ITALIA-POLONIA 4-6

Altro pallonetto delicato di Antropova!

2° SET: ITALIA-POLONIA 3-6

Ace per Czyrniańska

2° SET: ITALIA-POLONIA 3-5

Mani-out del muro italiano

2° SET: ITALIA-POLONIA 3-4

Finisce in rete il primo tempo di Meli

2° SET: ITALIA-POLONIA 3-3

Finisce fuori la parallela di Adigwe

2° SET: ITALIA-POLONIA 3-2

Lukasic trova la diagonale da posto due

2° SET: ITALIA-POLONIA 3-1

Challenge per floor touch su attacco di Antropova vinto dall'Italia!

2° SET: ITALIA-POLONIA 2-1

Murone di Antropova! E' già in doppia cifra

2° SET: ITALIA-POLONIA 1-1

Mani-out sull'attacco di Antropova!

2° SET: ITALIA-POLONIA 0-1

Non c'è il tocco sull'attacco di Nervini: il primo punto del secondo set è polacco

Inizia il secondo set

Il primo set è delle Azzurre!

Le ragazze di Velasco lottano su ogni pallone: grande rimonta e primo set conquistato!

1° SET: ITALIA-POLONIA 26-24

Altro muro! Nervini regala il punto e il primo set alle Azzurre!

1° SET: ITALIA-POLONIA 25-24

Che scambio! Possibile quarto tocco nell'azione (che non c'è) e  che viene chiusa da Adigwe! 

1° SET: ITALIA-POLONIA 24-24

Grande giocata di Lukasic che trova la deviazione del muro Azzurro

1° SET: ITALIA-POLONIA 24-23

Altro muro Azzurro! Adigwe ci regala il primo set point!

1° SET: ITALIA-POLONIA 23-23

Che muro di Nervini che chiude in faccia l'attacco da posto due polacco!

1° SET: ITALIA-POLONIA 22-23

Fischiata invasione a rete di Meli

1° SET: ITALIA-POLONIA 22-22

Il servizio di Wenerska passa a lato dell'antenna: si torna in parità!

1° SET: ITALIA-POLONIA 21-22

Adigwe manda in rete la copertura

1° SET: ITALIA-POLONIA 21-21

Che muro di Meli! Fermato benissimo il primo tempo della Polonia

Time-out chiamato dalla Polonia

1° SET: ITALIA-POLONIA 20-21

L'attacco di Antropova passa il muro a tre della Polonia: ottavo punto per Kate!

1° SET: ITALIA-POLONIA 19-21

Lunga la battuta della Polonia

1° SET: ITALIA-POLONIA 18-20

Antropova! Attacco su posto 5 che il libero polacco non riesce a tenere

1° SET: ITALIA-POLONIA 17-20

Buona la sette di Manfredini su cui il muro polacco non riesce a intervenire

1° SET: ITALIA-POLONIA 16-20

Altro attacco vincente di Lukasic che ha iniziato benissimo 

1° SET: ITALIA-POLONIA 16-19

Nervini con la diagonale!

1° SET: ITALIA-POLONIA 15-19

Tocca l'antenna la palla di Nervini: punto della Polonia

1° SET: ITALIA-POLONIA 15-18

Piega le mani al muro polacco l'attacco di Adigwe

1° SET: ITALIA-POLONIA 14-18

Bel primo tempo della Polonia

1° SET: ITALIA-POLONIA 14-17

Nervini! Grande parallela da posto 4

1° SET: ITALIA-POLONIA 13-17

Primo tempo azzurro fermato dal muro polacco

1° SET: ITALIA-POLONIA 13-16

Grandissimo attacco da posto quattro di Lukasic

1° SET: ITALIA-POLONIA 13-15

Lunga la battuta di Antropova che viene sostituita da Spirito

1° SET: ITALIA-POLONIA 13-14

Ace di Antropova! Il primo della partita per l'Italia

1° SET: ITALIA-POLONIA 12-14

Tap-in di Adigwe dopo un'ottima battuta di Antropova

1° SET: ITALIA-POLONIA 11-14

Bellissimo scambio e poi pallonetto morbido di Antropova. La Polonia chiede videocheck per floor touch, ma non era stata perfetta la difesa di Antropova! Punto azzurro

1° SET: ITALIA-POLONIA 10-14

Altro errore in attacco delle Azzurre: finisce largo l'attacco di Adigwe

1° SET: ITALIA-POLONIA 10-13

Ace di Wenerska

1° SET: ITALIA-POLONIA 10-12

Finisce largo l'attacco di Marchesini

1° SET: ITALIA-POLONIA 10-11

Grande schiaffo di Antropova da posto 4

1° SET: ITALIA-POLONIA 9-11

Ancora Szczurowska: diagonale perfetta 

1° SET: ITALIA-POLONIA 9-10

Dopo una scambio lungo, la risolve Antropova con un attacco in diagonale perfetto

Primo time-out chiamato anche da Velasco

1° SET: ITALIA-POLONIA 8-10

Parallela perfetta di Szczurowska

1° SET: ITALIA-POLONIA 8-9

Muro a tre della Polonia, manca la copertura Azzurra

1° SET: ITALIA-POLONIA 8-8

Grande muro della Polonia sull'attacco di Adigwe

1° SET: ITALIA-POLONIA 8-7

Obiola mura la pipe di Antropova

1° SET: ITALIA-POLONIA 8-5

Pipe perfetta di Antropova che tocca l'angolo

1° SET: ITALIA-POLONIA 7-5

Ottimo attacco da posto 4 della Polonia

Primo time-out chiamato dalla Polonia

1° SET: ITALIA-POLONIA 7-4

Ancora Nervini: il suo attacco si infila nel muro polacco

1° SET: ITALIA-POLONIA 6-4

Attenta Manfredini che su una palla insidiosa butta già nella metà campo polacca

1° SET: ITALIA-POLONIA 5-4

Passa la pipe di Antropova!

1° SET: ITALIA-POLONIA 4-4

Scambio ben giocato dalle Azzurre, lo chiude Nervini con un attacco potentissimo da posto 4

1° SET: ITALIA-POLONIA 3-4

Ottimo attacco in parellela azzurro

1° SET: ITALIA-POLONIA 2-4

Tocco del muro italiano sull'attacco di Czyrniańska

1° SET: ITALIA-POLONIA 2-3

Dopo una bella difesa italiana, finisce in rete il tentativo di Adigwe

1° SET: ITALIA-POLONIA 2-2

Bell'attacco di Adigwe da posto 2

1° SET: ITALIA-POLONIA 1-2

Mani-out del muro italiano

1° SET: ITALIA-POLONIA 1-1

Fuori l'attacco di Czymińska

1° SET: ITALIA-POLONIA 0-1

E' delle polacche il primo punto con un attacco da posto 4

Tutto pronto a Genova, si parte! Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Adesso è il momento dell'inno di Mameli: in piedi gli spettatori del Palasport di Genova

AIA AEQUILIBRIUM CUP WOMEN ELITE, i risultati

22 maggio  

Polonia-Turchia 2-3 (22-25, 20-25, 25-22, 25-22, 9-15) 

Italia-Serbia 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12)

23 maggio  

Polonia-Serbia 3-0 (25-17, 25-18, 25-18) 

Italia-Turchia (25-23, 20-25, 25-13, 25-17)

24 maggio  

Turchia-Serbia 1-3 (25-23, 19-25, 18-25, 22-25)

È il momento degli inni nazionali, si parte con quello polacco

Le parole di Antropova sul cambio di ruolo

Le parole di Velasco dopo la vittoria contro la Turchia

Antropova e il ruolo inedito

C’era tanta curiosità per vedere l'esperimento dell’estate, ovvero l'utilizzo di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice ricevitrice. Il Ct Velasco le ha proposto questa soluzione da un lato per completarne il bagaglio tecnico, lavorando anche sui meccanismi di difesa e ricezione oltreché sull’attacco, e dall’altro per permetterne la convivenza con Paola Egonu, che dell’Italia resta l’opposto titolare e il punto di riferimento assoluto. Dopo una buona prestazione contro la Turchia, vedremo come se la caverà contro la Polonia

L'avvicinamento a Italia-Polonia da Genova

Polonia: le convocate di Lavarini

  • Martyna Czyrniańska
  • Paulina Damaske
  • Alicja Grabka
  • Magdalena Jurczyk
  • Natalia Kecher
  • Maja Koput
  • Monika Lampkowska
  • Martyna Łukasik 
  • Justyna Łysiak
  • Anna Obiała
  • Marta Orzyłowska
  • Julita Piasecka
  • Oliwia Sieradzka
  • Julia Szczurowska
  • Aleksandra Szczygłowska
  • Katarzyna Wenerska

Italia: le atlete convocate da Velasco

  • Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola
  • Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Manfredini
  • Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
  • Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa
  • Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

Gli highlights di Italia-Turchia

L'Italia ha vinto anche la seconda sfida del quadrangolare di Genova: bel 3-1 alle vicecampionesse del mondo della Turchia (25-23, 20-25, 25-13, 25-17). Nel VIDEO gli higlights della sfida

Gli highlights di Italia-Serbia

Così le Azzurre avevano esordito nell'AIA Aequilibrium Cup, venerdì sera, battendo 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12) la Serbia. Nel VIDEO gli highlights della sfida

Un'estate imperdibile (ma non solo) in diretta su Sky

Sky ha acquisito i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026. Confermati, inoltre, anche per la stagione 2026/2027 i diritti delle maggiori competizioni europee di volley per club: la CEV Champions League e una selezione delle migliori partite di CEV Challenge Cup e CEV Cup

Il quadrangolare di Genova è solo un assaggio... Il grande volley è su Sky!

La squadra editoriale di Sky Sport è presente al Palasport di Genova, con Roberto Prini, Stefano Locatelli, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano; gli aggiornamenti sulla Nazionale femminile di volley sono stati curati da Alessandro Acton su Sky Sport 24

Dove vedere Italia-Polonia

Alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Ultimo appuntamento per l'italia all'AIA AeQuilibrium Cup Elite: dopo le vittorie contro Serbia e Turchia, le Azzurre di Velasco sfidano la Polonia

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