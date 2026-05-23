Volley femminile, Italia-Turchia LIVE alle 21 su Sky Sport Arena
Secondo appuntamento dell'AIA Aequilibrium Cup di Genova per la Nazionale femminile di pallavolo. Dopo la vittoria al tie-break contro la Serbia, alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW le azzurre affrontano la Turchia vice-campione del mondo, otto mesi dopo la vittoria delle ragazze di Velasco nella finale di Bangkok. Domani l'ultimo impegno del quadrangolare di Genova, contro la Polonia
in evidenza
Il sestetto titolare della Turchia
Ecco il sestetto scelto da Santarelli:
- Ozdemir
- Basyolciu
- Uyanik
- Aksoy
- Erkek
- Aydin
- Yilmaz (L)
Il sestetto titolare dell'Italia
Ecco il sestetto scelto da Velasco:
- Cambi
- Adigwe
- Meli
- Manfredini
- Nervini
- Antropova
- Fersino (L)
I precedenti con la Turchia
- Gare giocate: 42
- Gare vinte dall'Italia: 26
- Gare perse dall'Italia: 16
- Ultimo match tra le due formazioni: 7.9.2025 ITALIA-Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8)
AIA AeQuilibrium Cup Elite, i risultati delle prime 3 sfide
Venerdì 22 maggio
- Turchia-Polonia 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 22-25, 15-9)
- ITALIA-Serbia 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12)
Sabato 23 maggio
- Serbia-Polonia 0-3 (17-25, 18-25, 18-25)
Assenti giustificate
Questa sera non saranno in campo due azzurre: Loveth Omoruyi e Linda Nwakalor hanno giocato la sfida contro la Serbia per poi lasciare il ritiro. La giustificazione è più che valida: devono partecipare al matrimonio della sorella di Linda
Il nuovo ruolo di Antropova
C’è curiosità per vedere come andrà l’esperimento dell’estate, ovvero l’utilizzo di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice ricevitrice. Il Ct Velasco le ha proposto questa soluzione da un lato per completarne il bagaglio tecnico, lavorando anche sui meccanismi di difesa e ricezione oltreché sull’attacco, e dall’altro per permetterne la convivenza con Paola Egonu, che dell’Italia resta l’opposto titolare e il punto di riferimento assoluto. Tra poco vedremo se contro la Turchia Antropova sarà schierata in questo, per lei, inedito ruolo.
Verso la Nations League
Il torneo di Genova è un "laboratorio" per Velasco che servirà anche per definire la lista delle convocate alla Volleyball Nations League che scatterà il 3 giugno, a Brasilia, contro la Bulgaria
Turchia: le quindici atlete convocate da Daniele Santarelli
- Palleggiatrici: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
- Centrali: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer
- Schiacciatrici: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
- Opposti: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
- Liberi: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Merve İzbilir
Italia: le sedici atlete convocate da Velasco
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola
- Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini
- Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
- Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa
- Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino
Le parole del Ct Velasco
Julio Velasco, il Ct azzurro, ha parlato al microfono di Sky Sport subito dopo il 3-2 alla Serbia: “Buona la prestazione, ma possiamo migliorare”. Nel VIDEO l’intervista
Gli highlights di Italia-Serbia
All'esordio nell'AIA Aequilibrium Cup, venerdì sera, la Nazionale italiana femminile ha battuto 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12) la Serbia, al termine di un match molto combattuto, per la gioia dei 2500 tifosi presenti sugli spalti. Nel VIDEO gli highlights della sfida
AIA AeQuilibrium Cup Elite, la programmazione su Sky e NOW
Sabato 23 maggio
- Alle 21: ITALIA-TURCHIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano
Domenica 24 maggio
- Alle 17: TURCHIA-SERBIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Francesca Piccinini
- Alle 21: ITALIA-POLONIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano
Risultati, notizie e highlights, dei test match della Nazionale femminile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport
Il grande volley live su Sky Sport
La squadra editoriale di Sky Sport è presente al Palasport di Genova, con Roberto Prini, Stefano Locatelli, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano; gli aggiornamenti sulla Nazionale femminile di volley, per tutta la durata del torneo, sono garantiti dai collegamenti in diretta di Alessandro Acton, anche su Sky Sport 24.
Le ultime su Italia-Turchia dal nostro inviato... in spiaggia
Alessandro Acton per Sky Sport 24 ha deciso uno scenario inedito per il collegamento pre-partita
Appuntamento alle ore 21 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Seconda giornata a Genova dell’AIA AeQuilibrium Cup Elite, un quadrangolare che vede l’Italia opposta alle migliori Nazionali d'Europa. Dopo la vittoria di ieri per 3-2 sulla Serbia, questa sera seconda sfida per le azzurre di Julio Velasco. Avversaria è la Turchia, allenata da Daniele Santarelli, e che ci riporta con la memoria all'indimenticabile finale mondiale di Bangkok dello scorso settembre