Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Volley femminile, Italia-Turchia LIVE alle 21 su Sky Sport Arena

live VOLLEY FEMMINILE
Fipav Creative Hub

Secondo appuntamento dell'AIA Aequilibrium Cup di Genova per la Nazionale femminile di pallavolo. Dopo la vittoria al tie-break contro la Serbia, alle 21 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW le azzurre affrontano la Turchia vice-campione del mondo, otto mesi dopo la vittoria delle ragazze di Velasco nella finale di Bangkok. Domani l'ultimo impegno del quadrangolare di Genova, contro la Polonia

HL ITALIA-SERBIA

in evidenza

ITALIA-TURCHIA in diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e NOW

LIVE

Il sestetto titolare della Turchia

Ecco il sestetto scelto da Santarelli:

  • Ozdemir
  • Basyolciu
  • Uyanik
  • Aksoy
  • Erkek
  • Aydin
  • Yilmaz (L)

Il sestetto titolare dell'Italia

Ecco il sestetto scelto da Velasco:

  • Cambi
  • Adigwe
  • Meli
  • Manfredini
  • Nervini
  • Antropova
  • Fersino (L)

I precedenti con la Turchia

  • Gare giocate:  42
  • Gare vinte dall'Italia:  26
  • Gare perse dall'Italia: 16
  • Ultimo match tra le due formazioni: 7.9.2025 ITALIA-Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8)

AIA AeQuilibrium Cup Elite, i risultati delle prime 3 sfide

Venerdì 22 maggio

  • Turchia-Polonia 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 22-25, 15-9)
  • ITALIA-Serbia 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12)

Sabato 23 maggio

  • Serbia-Polonia 0-3 (17-25, 18-25, 18-25)

Assenti giustificate

Questa sera non saranno in campo due azzurre: Loveth Omoruyi e Linda Nwakalor hanno giocato la sfida contro la Serbia per poi lasciare il ritiro. La giustificazione è più che valida: devono partecipare al matrimonio della sorella di Linda

Il nuovo ruolo di Antropova

C’è curiosità per vedere come andrà l’esperimento dell’estate, ovvero l’utilizzo di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice ricevitrice. Il Ct Velasco le ha proposto questa soluzione da un lato per completarne il bagaglio tecnico, lavorando anche sui meccanismi di difesa e ricezione oltreché sull’attacco, e dall’altro per permetterne la convivenza con Paola Egonu, che dell’Italia resta l’opposto titolare e il punto di riferimento assoluto. Tra poco vedremo se contro la Turchia Antropova sarà schierata in questo, per lei, inedito ruolo.

Verso la Nations League

Il torneo di Genova è un "laboratorio" per Velasco che servirà anche per definire la lista delle convocate alla Volleyball Nations League che scatterà il 3 giugno, a Brasilia, contro la Bulgaria

Turchia: le quindici atlete convocate da Daniele Santarelli

  • Palleggiatrici: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
  • Centrali: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer
  • Schiacciatrici: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
  • Opposti: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
  • Liberi: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Merve İzbilir

Italia: le sedici atlete convocate da Velasco

  • Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola
  • Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini
  • Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
  • Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa
  • Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

Le parole del Ct Velasco

Julio Velasco, il Ct azzurro, ha parlato al microfono di Sky Sport subito dopo il 3-2 alla Serbia: “Buona la prestazione, ma possiamo migliorare”. Nel VIDEO l’intervista

Gli highlights di Italia-Serbia

All'esordio nell'AIA Aequilibrium Cup, venerdì sera, la Nazionale italiana femminile ha battuto 3-2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-20, 15-12) la Serbia, al termine di un match molto combattuto, per la gioia dei 2500 tifosi presenti sugli spalti. Nel VIDEO gli highlights della sfida

AIA AeQuilibrium Cup Elite, la programmazione su Sky e NOW

Sabato 23 maggio

  • Alle 21: ITALIA-TURCHIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano

Domenica 24 maggio

  • Alle 17: TURCHIA-SERBIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Francesca Piccinini
  • Alle 21: ITALIA-POLONIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano

Risultati, notizie e highlights, dei test match della Nazionale femminile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport

Il grande volley live su Sky Sport

La squadra editoriale di Sky Sport è presente al Palasport di Genova, con Roberto Prini, Stefano Locatelli, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano; gli aggiornamenti sulla Nazionale femminile di volley, per tutta la durata del torneo, sono garantiti dai collegamenti in diretta di Alessandro Acton, anche su Sky Sport 24.

Le ultime su Italia-Turchia dal nostro inviato... in spiaggia

Alessandro Acton per Sky Sport 24 ha deciso uno scenario inedito per il collegamento pre-partita

Appuntamento alle ore 21 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Seconda giornata a Genova dell’AIA AeQuilibrium Cup Elite, un quadrangolare che vede l’Italia opposta alle migliori Nazionali d'Europa. Dopo la vittoria di ieri per 3-2 sulla Serbia, questa sera seconda sfida per le azzurre di Julio Velasco. Avversaria è la Turchia, allenata da Daniele Santarelli, e che ci riporta con la memoria all'indimenticabile finale mondiale di Bangkok dello scorso settembre

Volley: Altre Notizie

L'Italia parte bene: Serbia battuta al tie-break

Volley

Le azzurre partono bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie-break con una...

Azzurre a Genova, il quadrangolare su Sky

Volley

Prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le Azzurre che dal 21 agosto saranno...

Perugia, bis in Champions: Zawiercie travolto 3-0

Volley

All'Inalpi Arena di Torino la Sir Safety Perugia si conferma sul tetto d'Europa per il secondo...

Champions, Perugia-Zawiercie LIVE stasera su Sky

Volley

Dominata la semifinale contro Varsavia, tra Perugia e il bis consecutivo in Champions League c'è...

Champions, Perugia in finale: Varsavia ko in 3 set

Volley

La Sir Safety Perugia è in finale di Champions League. Giannelli e compagni battono Varsavia in...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS