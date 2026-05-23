C’è curiosità per vedere come andrà l’esperimento dell’estate, ovvero l’utilizzo di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice ricevitrice. Il Ct Velasco le ha proposto questa soluzione da un lato per completarne il bagaglio tecnico, lavorando anche sui meccanismi di difesa e ricezione oltreché sull’attacco, e dall’altro per permetterne la convivenza con Paola Egonu, che dell’Italia resta l’opposto titolare e il punto di riferimento assoluto. Tra poco vedremo se contro la Turchia Antropova sarà schierata in questo, per lei, inedito ruolo.