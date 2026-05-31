Volley maschile, Italia-Turchia: il risultato dell'amichevole in diretta LIVE
Dopo la vittoria al tie-break contro il Belgio, l'Italia di De Giorgi torna subito in campo per il secondo test match del weekend. Gli avversari sono ancora la Turchia, già battuta 3-0 pochi giorni fa: stavolta si gioca a Bergamo. Campioni del Mondo a caccia di continuità in vista della VNL e dell'Europeo. Fischio d'inizio alle 17:30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Dove vedere Italia-Turchia
Alle 21, Italia-Turchia sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi. Prima, durante e dopo la partita i collegamenti e le interviste da bordocampo saranno curati da Federica Lodi
L'Italia torna in campo! Alle 17:30 la sfida contro la Turchia
Benvenuti a tutti gli appassionati di volley! Gli Azzurri di De Giorgi sfidano la Turchia alle 17:30. Dopo la vittoria contro il Belgio in rimonta al tie break, gli Azzurri tornano in campo per un altro test match di preparazione in vista alla VNL e agli Europei. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW