Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Volley maschile, Italia-Turchia: il risultato dell'amichevole in diretta LIVE

live volley maschile

Dopo la vittoria al tie-break contro il Belgio, l'Italia di De Giorgi torna subito in campo per il secondo test match del weekend. Gli avversari sono ancora la Turchia, già battuta 3-0 pochi giorni fa: stavolta si gioca a Bergamo. Campioni del Mondo a caccia di continuità in vista della VNL e dell'Europeo. Fischio d'inizio alle 17:30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

LIVE

Dove vedere Italia-Turchia

Alle 21, Italia-Turchia sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Andrea Zorzi. Prima, durante e dopo la partita i collegamenti e le interviste da bordocampo saranno curati da Federica Lodi

ITALIA-TURCHIA in diretta dalle 17:30 su Sky Sport Uno, Sku Sport Arena e NOW

L'Italia torna in campo! Alle 17:30 la sfida contro la Turchia

Benvenuti a tutti gli appassionati di volley! Gli Azzurri di De Giorgi sfidano la Turchia alle 17:30. Dopo la vittoria contro il Belgio in rimonta al tie break, gli Azzurri tornano in campo per un altro test match di preparazione in vista alla VNL e agli Europei. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

italia turchia

Volley: Altre Notizie

Che reazione dell'Italia! Belgio ko al tie break

volley maschile

Un'Italia sperimentale vince il primo test match contro il Belgio al tie-break: 20-25, 25-22,...

Italvolley, Azzurri contro Belgio e Turchia

guida tv

Doppio appuntamento per la Nazionale maschile campione del mondo. Sabato 30 maggio, a Verona, gli...

Polonia ko 3-2: l'Italia fa 3 su 3 a Genova!

volley femminile

L'Italia fa 3 su 3 al quadrangolare di Genova: battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro...

L'Italia batte la Turchia: 3 set a 1

VOLLEY FEMMINILE

L'Italia vince anche la seconda sfida del quadrangolare di Genova: bel 3-1 alle vicecampionesse...

L'Italia parte bene: Serbia battuta al tie-break

Volley

Le azzurre partono bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie-break con una...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS