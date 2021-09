L'Italvolley vola in semifinale: Germania ko 3-0

A Ostrava gli Azzurri di De Giorgi si sbarazzano 25-13 25-18 25-19 della Germania ai quarti di finale e si qualificano per la semifinale europea: affronteranno la Serbia campione in carica, in un remake al maschile della finale del torneo femminile vinta dalle ragazze di Mazzanti

L'Italvolley maschile continua il suo percorso da schiacciasassi agli Europei di pallavolo. La squadra allenata da Ferdinando De Giorgi si è sbarazzata 3 set a zero della Germania nei quarti di finale. Non c'è stata partita a Ostrava, con gli azzurri che hanno dominato fin dai primi punti del match, chiudendo con il punteggio di 25-13, 25-18, 25-19. L’Italia torna tra le migliori quattro a livello continentale sei anni dopo l'ultima volta (era il 2015). Per la nazionale maschile si tratta inoltre della 15esima semifinale europea della sua storia. Sabato 18 settembre in Polonia, a Katowice, affronteranno la Serbia campione in carica. Sarà l'ennesima sfida tra i due Paesi nel volley, dopo la finale del torneo femminile vinta a inizio mese dalle ragazze di Mazzanti. Gli azzurri di De Giorgi sperano di imitare Egonu e compagne e continuare a sognare un titolo europeo che manca dal 2005.