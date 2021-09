3-1 alla Serbia, Italia in finale con la Slovenia

La squadra di De Giorgi soffre contro i campioni in carica ma vince la semifinale di Katowice: finisce 29-27 25-22 23-25 25-18 per Giannelli e compagni, che tornano a giocare una finale europea 8 anni dopo l'ultima volta. Domenica 19 settembre contro la Slovenia andranno a caccia del settimo titolo continentale

L'Italvolley maschile è in finale agli Europei. Gli Azzurri di De Giorgi superano i campioni in carica della Serbia al termine di una semifinale giocata sul filo dell'equilibrio nei primi tre parziali. A Katowice, in Polonia, finisce 3-1 per Giannelli e compagni (29-27 25-22 23-25 25-18). Decisivo in particolare il primo set, portato a casa dall'Italia dopo aver annullato un set point. Gli Azzurri tornano a giocarsi un titolo continentale a 8 anni di distanza. Era il 2013 e arrivò una sconfitta in finale contro la Russia. Domenica 19 settembre l'Italia se la vedrà con la Slovenia del ct Alberto Giuliani, tre campionati italiani nel suo invidiabile curriculum. Gli sloveni hanno conquistato la finale battendo nel pomeriggio 3-1 i padroni di casa della Polonia, con un ultimo infinito set chiuso 37-35.