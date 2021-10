Il volley femminile arriva su Sky. Tutte le novità

Anche il volley nella casa dello sport: Sky ha infatti acquisito i diritti del campionato italiano di Serie A1 femminile per la stagione 2021/2022. Su Sky e NOW un match a settimana di regular season in prime time la domenica sera e una selezione di incontri dei play off, finali comprese. Si parte il 10 ottobre

Su Sky 26 incontri, alcuni match dei Play Off e tutta la serie delle Finali

A partire dal weekend 9-10 ottobre (1^giornata del campionato), su Sky e in streaming su NOW sarà possibile vedere un match per ogni giornata di Regular Season, per un totale di 26 incontri complessivi nell’arco della stagione, in onda in prime time la domenica sera, più alcuni match dei Play Off, inclusa tutta la serie delle Finali. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena. Inoltre, su Sky andranno in onda anche gli highlights di tutte le partite del Campionato di Pallavolo Femminile Serie A1 e di tutte le partite della SuperLega – Campionato di Pallavolo Maschile, con in campo, tra gli altri, le campionesse e i campioni d’Europa in carica della Nazionale Italiana.