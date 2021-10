L’Italvolley continua a far sognare . Dopo il trionfo dei grandi all’Europeo, gli azzurrini hanno conquistato la finale al Mondiale in corso tra il nostro Paese e la Bulgaria e, domani alle 19 , al PalaPirastu di Cagliari si giocheranno la medaglia d’oro contro la Russia . Per gli azzurrini, quella di domenica rappresenta la quinta finale mondiale di categoria della sua storia dopo Milano (1985), Il Cairo (1991), Rosario (1993) e Manama (2019).

Semifinale incredibile contro la Polonia iniziata davvero male con i primi due set di marca dei nostri avversari. Benissimo in battuta e a muro, ottima difesa ed efficaci in attacco, i polacchi hanno messo sotto l’Italia. Dal terzo set in poi, però, Michieletto e Stefani hanno preso per mano la squadra di Frigoni dimostrando carattere e determinazione per poter raggiungere il successo finale. E ora non resta che aspettare la finale per aggiornare un 2021 azzurro che continua a regalare enormi soddisfazioni.