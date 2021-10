Momento emozionante nel post partita della vittoria di Conegliano all'esordio in campionato contro Vallefoglia. Paola Egonu si è commossa, non riuscendo a trattenere le lacrime, nel sentire la domanda fatta dallo studio dalla sua ex compagna di squadra Francesca Piccinini, ora commentatrice del volley per Sky Sport. "Ti fa strano vedermi dall'altra parte eh?", ha commentato la Piccini. "Dobbiamo vederci presto e fare una bellissima cena", la risposta di Paola con gli occhi lucidi