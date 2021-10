Volley femminile, Busto Arsizio-Perugia su Sky

In campo la Serie A1 femminile per terza giornata della Regular Season. Su Sky da non perdere il match tra le padrone di casa della Unet E-Work Busto Arsizio contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. In diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Al commento tecnico Eleonora Lo Bianco

In questa occasione si tratta di un turno infrasettimanale, con Il torneo che mette in scena gli incontri validi per la terza giornata , in programma mercoledì 20 ottobre .

Il campionato italiano di volley femminile è su Sky e in streaming su NOW , con un match a settimana di Regular Season della Serie A1 in prime time la domenica sera e una selezione di incontri dei Playoff, comprese le finali.

Match in diretta a partire dalle ore 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Roberto Prini in compagnia di Eleonora Lo Bianco, che si alterna con Francesca Piccinini nel commento degli incontri in onda su Sky.

Nel turno precedente, vittoria in trasferta per Busto, 3-1 sulla Vallefoglia, e sconfitta casalinga per Perugia, battuta 3-1 da Firenze. In classifica, Busto in testa con 6 punti, insieme a Novara e Conegliano, Perugia ancora ferma a quota zero.