Conegliano da record: 73 vittorie consecutive

Conegliano ha vinto 3-2 in casa di Cuneo, ottenendo la vittoria consecutiva numero 73. Il club veneto ha così eguagliato il record mondiale di sucessi di fila nel volley del Vakifbank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti, ottenuti tra il 2012 e il 2014. Eguagliata anche la striscia più vincente in Italia, quella della Pro Recco nella pallanuoto maschile

Conegliano nella storia della pallavolo e dello sport italiano: con la vittoria in trasferta 3-2 contro Cuneo ha infatti ottenuto la 73^ vittoria consecutiva. La squadra veneta ha così eguagliato il primato mondiale del Vakifbank Istanbul di Giovanni Guidetti, che tra il 10 ottobre 2012 e il 25 gennaio 2014 aveva ottenuto lo stesso numero di successi. Superata invece la striscia record della Teodora Ravenna di Sergio Guerra, con 72 vittorie tra il 15 marzo 1985 e l’8 dicembre 1987.

L'ultima sconfitta per le venete risale al 12 dicembre 2019 contro Perugia. In questo periodo Conegliano ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, un Champions League, un Mondiale per club. Una bacheca che sarebbe potuta essere ancora più ricca, se non fossero stati sospesi campionato e Champions nel 2020 per l'emergenza Covid.

Una striscia record della stessa misura è stata realizzata in Italia nella pallanuoto maschile dalla Pro Recco, che ha vinto 73 partite tra il dicembre 2014 e l'aprile 2017. Con un altro successo Conegliano ha dunque l'opportunità di essere la squadra più vincente dello sport italiano.