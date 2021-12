Nella finale del Mondiale per club di volley, niente da fare per Civitanova. La Lube, che difendeva il titolo del 2019, è stata battuta nettamente per 3-0 dai brasiliani del Sada Cruzeiro, che conquistano così il quarto titolo iridato della loro storia. Trento chiude al terzo posto, sconfiggendo 3-0 i brasiliani del Funvic.

I brasiliani del Sada Cruzeiro vincono il Mondiale per Club di Volley battendo nettamente la Lube Civitanova per 3-0 (25-17, 25-22, 25-23) e vincendo per la quarta volta il titolo iridato dopo quelli del 2013, del 2015 e del 2016. Un successo mai in discussione anche a causa di una Lube irriconoscibile , che non ha mai potuto schierare Juantorena e con Ivan Zaytsev a mezzo servizio, ma che è stata capace di sbagliare ben 26 battute, e senza mai dare la minima convinzione di potercela fare. Al contrario, la squadra di casa ha giocato un match perfetto guidata dalle invenzioni del suo palleggiatore Fernando Cachopa e dalle schiacciate imprendibili del cubano Lopez e del veterano Wallace .

Trento chiude al terzo posto

Trentino Itas ha chiuso il proprio mondiale per club con una netta vittoria per 3-0. Triplo 25-18 in poco più di un'ora per i ragazzi di Angelo Lorenzetti per sconfiggere i brasiliani del Funvic, nella finale per il 3° e 4° posto, chiudendo così con il bronzo. Trento ha giocato una partita molto attenta e senza sbavature e ha sfruttato al massimo il divario tecnico ottenendo, addirittura, 15 punti con il fondamentale del muro. Tra i migliori realizzatori l'esperto Matey Kaziyski e Daniele Lavia: entrambi hanno chiuso con 18 punti all'attivo. Nello specifico, l'opposto azzurro ha firmato un ottimo 80% in ricezione, 3 muri e il 71% di positività in attacco.