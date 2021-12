Conegliano in finale al Mondiale per club di volley femminile: le ragazze di coach Santarelli battono in rimonta le brasiliane del Minas Tenis Club. 23-25, 26-24, 25-15, 25-19 i parziali per Egonu (28 punti) e compagne, che si giocheranno il titolo contro Vakifbank nella finale di domenica, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 16.30

Certo i 28 punti di Paola Egonu in 4 set suscitano sempre scalpore, ma la vera protagonista del match è stata Raphaela Folie. La 30enne centrale di Bolzano ha sfoderato una prestazione “mondiale” per trascinare la sua Conegliano alla finale mondiale. Un bella rivincita personale per Raphaela, dopo l’infortunio del 2018 che le aveva tolto quasi un anno di attività. Di questi tempi, complice l’infortunio di Sara Fahr, Folie gioca sempre, e bene, da titolare. Oggi ha fatto di più: si è messa la squadra sulle spalle nel primo e secondo set quando il Minas ha spaventato le Pantere. Con i suoi punti, alla fine 16, ed i suoi muri (4) ha contenuto l’ondata brasiliana e consentito alle sue compagne di uscire dal tunnel in cui le aveva sbattute il servizio del Minas. Poi nel terzo e quarto set non c’è stata più partita: l‘orchestra di Santarelli, come sempre diretta da Wolosz, ha cominciato a suonare, pardon, a giocare a ritmi insostenibili per le sudamericane. Menzione particolare anche per Myriam Sylla: entrata nel secondo set al posto di una Plummer sottotono, Myriam ha dato stabilità a ricezione e difesa e con le sue battute ed i suoi 9 punti dato il via alla riscossa delle Pantere. Che domani tornano a giocare la finale di un Mondiale per Club, due anni dopo il trionfo iridato in Cina.