Conegliano, la finale LIVEsu Sky Sport Uno

La finale del Mondiale per Club, Conegliano-Vakifbank (ore 16.30 su Sky Sport Uno) non solo rappresenta il massimo che può offrire il volley femminile, ma si tratta della rivincita della finale di Champions League da noi trasmessa lo scorso 1° maggio in occasione delle Superfinals di Verona e decisa nel tie break dal Video Challenge. Conegliano e Vakifbank sono, di fatto, le due squadre che dominano la scena europea e mondiale degli ultimi anni (non essendo stati assegnati causa Covid né il Mondiale per Club né la Champions 2020).