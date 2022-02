Volley femminile, oggi su Sky Novara-Monza

Appuntamento stasera per il recupero della quarta giornata di ritorno della Regular Season: si gioca il big match tra la Igor Gorgonzola e la capolista Vero Volley Monza. In diretta alle 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Al commento tecnico Eleonora Lo Bianco

Il campionato italiano di volley femminile è su Sky e in streaming su NOW , con un match a settimana di Regular Season della Serie A1 . Oggi, mercoledì 9 febbraio , è in programma il recupero della quarta giornata di ritorno che a Novara vedrà di fronte la Igor Gorgonzola e la Vero Volley Monza , reduce dalla vittoria in trasferta su Conegliano, che ha consegnato alle brianzole la testa della classifica insieme a Scandicci.

Big-match in diretta a partire dalle ore 20.45 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Eleonora Lo Bianco.

In calendario sabato 29 gennaio, la partita è stata rinviata a domani a causa di diversi casi Covid registrati tra le fila della Igor Gorgonzola. In classifica, Monza in testa con Scandicci con 40 punti, Novara al quinto a quota 31.

Regular Season, recupero 4^ giornata di ritorno live su Sky

Mercoledì 9 febbraio

Ore 20.45: Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Monza, live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Disponibile su Sky Go, anche in HD.