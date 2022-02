Italia's Got Talent, i sì del giudice Paola Egonu

Con un numero ad alto contenuto di ironia, Leo De Hemingway ha percorso- nell’episodio di Italia’s Got Talent di ieri su Sky, sempre disponibile on demand- i retroscena di alcune discipline: l’equitazione, il nuoto e il tennis. A sorpresa, è salita sul palco Paola Egonu, campionessa europea e bandiera della nazionale di pallavolo

Quarta puntata di Italia’s Got Talent nel segno delle campionesse: l’ospite d’eccezione Paola Egonu si è unita al tavolo dei giudici prestandosi al gioco e giudicando con professionalità le performance dei concorrenti in gara. Federica Pellegrin i, invece, ha premiato con il Golden Buzzer l’esibizione di break dance sulle note di “Lose Yourself” di Eminem del giovanissimo Davide Inserra , 12enne di Siracusa, spedendolo direttamente in finale.

La ricerca del talento continua anche settimana prossima: il nuovo episodio inedito di Italia’s Got Talent è atteso per mercoledì 23 febbraio, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW (e il martedì successivo in chiaro su TV8).