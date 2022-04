Vincono le prime quattro della regular season, concedendo un solo set alle sfidanti. Alle vittorie di Conegliano e Novara (giocate sabato 9 aprile) si aggiungono quelle di Scandicci e Monza. Tutto facile per l'AGIL Novara che supera Cuneo Granda Volley piuttosto nettamente coi parziali di 25-19, 25-17 e 25-16. È controllo assoluto nel derby piemontese, salvo qualche problema limitato al primo set, chiuso comunque sul 25-19. In discesa il resto del match che fa registrare in casa Novara 16 i punti per Karakurt e 12 per Daalderop. Top scorer sul fronte opposto Degradi con 8 punti. Qualche problema in più per l'Imoco Conegliano campione d'Italia in carica, che supera sì l'Azzurra Volley San Casciano ma in rimonta: è infatti ko nel primo set 25-22. Segue però una netta la reazione di Egonu (27 punti finali per lei) e compagne che risalgono la partita chiudendo in quattro set la gara. Da segnalare anche i 16 di Plummer e i 13 di Sylla.