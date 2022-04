Playoff, Conegliano-Scandicci stasera LIVE su Sky

Per il volley femminile è tempo di playoff scudetto. Al via le semifinali con Gara1 tra Conegliano e Scandicci live stasera alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Al commento tecnico Francesca Piccinini

Nel campionato italiano di volley femminile è tempo dei Playoff scudetto in Serie A1 , da seguire anche su Sky e in streaming su NOW . Archiviati i quarti di finale, ora è tempo di semifinali , per designare le due formazioni che si sfideranno, poi, nella finale per il titolo. Tra le semifinaliste anche le campionesse d’Italia in carica della Prosecco DOC Imoco Conegliano, che oggi riceveranno la visita delle toscane della Savino Del Bene Scandicci .

Gara1 in programma al Pala Verde di Villorba (Treviso), con inizio alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Francesca Piccinini. Nei quarti di finale, vittorie per entrambe in due partite, con Conegliano che si è imposta su Firenze, mentre Scandicci ha avuto la meglio su Busto Arsizio. Si gioca al meglio delle tre partite e chi per primo arriverà a due vittorie staccherà il pass per la finale scudetto.