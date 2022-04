Conegliano-Monza per il titolo. Gara 1 LIVE su Sky

Al PalaVerde le Pantere del Conegliano sfidano la Vero Volley Monza nella prima gara che vale il titolo. Appuntamento da non perdere su Sky Sport Arena alle 20.30 Condividi

Da una parte chi sta giocando finali scudetto a ripetizione, dall’altra chi alla finale scudetto ci arriva per la prima volta nella sua storia. Questa, in soldoni, è Conegliano-Monza, la sfida che deciderà chi potrà fregiarsi del tricolore biancorossoverde sul petto per la stagione 2022/23. Prosecco Doc Imoco Volley è alla sesta finale scudetto, dopo averne persa una (nel 2013 contro Piacenza), e vinto le altre quattro: nel 2016 sempre contro Piacenza, nel 2018, 2019 e 2021 contro Novara. Sarebbero state cinque finali di fila, probabilmente, se il Covid non avesse interrotto la stagione nel 2020.

Conegliano tra le più forti al mondo Le Pantere sono, senza dubbio, la squadra più forte d’Italia ed una delle due più forti al mondo, visto che da oltre un anno si dividono con le turche del Vakifbank ogni titolo europeo e mondiale per club. Coach Santarelli ha una panchina lunga, che lo mette al riparo da soluzioni complicate, come ad esempio l’infortunio della centrale Fahr. E poi ha la classica arma in più, Paola Egonu, giocatrice in grado di vincere le partite da sola, campionessa straordinaria in grado di alzare i giri del motore, quando l’asticella si alza. E in una finale scudetto, l’asticella, pardon, la rete, si alza di qualche centimetro.