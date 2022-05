Questa volta è Conegliano a festeggiare al tie-break i (25-23, 25-23, 16-25, 20-25, 10-15) in una gara 2 della finale scudetto che, come gara 1, regala spettacolo ed emozioni. Grande Monza nei primi due set vinti entrambi per 25-23: Orro in regia sbaglia pochissimo e le lombarde concretizzano nelle fasi più delicate. Dal terzo set, però, le campionesse d’Italia e d’Europa si rialzano e mostrano tutto il loro potenziale con una splendida Paola Egonu che con 29 punti trascina le sue compagne alla vittoria. Adesso la serie è in perfetta parità sull’1-1, Gara 3 si giocherà a Conegliano sabato 7 maggio

Primo set

Grande equilibrio nel primo set vinto da Monza per 25-23. Sono proprio le padrone di casa a partire meglio e a portarsi sull’8-4 ma la reazione di Conegliano non si fa attendere: Egonu è grande protagonista e sono le campionesse d’Italia in carica a portarsi in vantaggio sul 16-15. Da lì è lotta punto a punto fino al guizzo finale di Monza che si aggiudica il parziale.

Secondo set

Stesso punteggio del primo set anche nel secondo parziale con Monza che vince 25-23. Dopo un inizio equilibrato, questa volta sono le pantere a scappare via sul 19-16 prima e sul 22-19 poi, Monza però reagisce e riesce a ricucire lo strappo fino al sorpasso finale sul 25-23 arrivato grazie ad un errore di Egonu dalla seconda linea

Terzo set

Si risvegliano le campionesse d’Europa in carica in un terzo set equilibrato fino al 9-9 ma con Conegliano che fa la differenza in contrattacco portandosi in pochi minuti sul 19-11. Un vantaggio che le ragazze di Santarelli mantengono fino al termine del parziale che si conclude sul 25-16.

Quarto set

Più equilibrato del terzo ma è comunque Conegliano a portare a casa in quarto parziale con il risultato di 25-xx. Ci prova Monza a restare attaccata alle pantere e dopo essere state sotto 16-12 si portano sul 19-19. Nel finale del set, però, è decisiva l’accelerazione di Egonu e Sylla che chiudono il parziale rispettivamente con 8 e 5 punti.

Quinto set

Al tie-break il trend rimane quello del terzo e del quarto set: troppo forte Conegliano che scappa subito via con l’opposta della nazionale azzurra che fa la differenza in contrattacco. Dopo aver raggiunto l'8-4, le pantere mantengono il vantaggio chiudendo poi sul 15-10.

Il calendario delle finali scudetto

Sabato 7 maggio, ore 20.45, Gara3:

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-VERO VOLLEY MONZA

Martedì 10 maggio, ore 20.45, Gara4:

VERO VOLLEY MONZA-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO

Sabato 14 maggio, ore 20.45, eventuale Gara5:

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-VERO VOLLEY MONZA

