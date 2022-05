Civitanova campione d'Italia: Perugia ko in gara 4

Settimo scudetto per la squadra marchigiana, che in gara 4 della finale playoff ha sconfitto 3-0 Perugia chiudendo così la serie sul 3-1. Nei turni precedenti Civitanova aveva eliminato Monza e Trento

La Lube Civitanova è Campione d'Italia 2021/22. La squadra allenata da Chicco Blengini supera la Sir Safety Conad Perugia per 3-0 in Gara 4 e conquista il suo settimo Scudetto, scrivendo la parola "fine" su un Play Off incredibile: i marchigiani, sotto 2-0 nelle semifinali con Trento, erano sembrati ad un passo dall'eliminazione, ma hanno saputo ritrovarsi ribaltando la serie.

In finale contro Perugia, Simon e compagni hanno poi sfruttato l'inerzia positiva vincendo le prime due gare, si sono concessi un passo falso in Gara 3 al PalaBarton, e infine hanno alzato al cielo lo scudetto sul campo tricolore di un Eurosuole Forum gremito da quasi 4000 spettatori.