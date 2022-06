Le ragazze di Mazzanti battono l'Olanda con il punteggio di 25-19, 25-15, 25-15 e ottengono il secondo successo di fila in Nations League. Nwakalor ancora straordinaria protagonista, ma prova convincente da parte di tutte. Adesso l’Italia tornerà in campo sabato 4 giugno contro la Cina. Il match sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW