Mondiali Beach Volley: le azzurre Menegatti-Gottardi ai quarti di finale

Ci sarà una coppia italiana ai quarti di finale dei Mondiali femminili di beach volley in corso al Foro Italico di Roma. Grazie al successo per 2-0 (25-23, 21-15) su Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, Marta Menegatti e Valentina Gottardi approdano al turno successivo dove incontreranno la coppia canadese formata da Sophie Bukovec e Brandie Wilkerson. Nel tabellone maschile, nulla da fare per gli azzurri Nicolai-Cottafava e Ranghieri-Lupo : entrambe le coppie italiane sono state eliminate agli ottavi di finale.

Terza volta tra le migliori otto per Marta Menegatti

Per Marta Menegatti si tratta della terza volta in carriera tra le migliori 8 della rassegna iridata dopo il quinto posto nel 2019 ad Amburgo (in coppia con Orsi Toth) e nel 2013 a Stare Jablonki (con Cicolari), per l’Italia femminile, in generale, si tratta della quarta volta se si considera anche il quinto posto di Bruschini/Solazzi nel 2001 a Klagenfurt. Menegatti e Gottardi domani, oggi venerdì 17 giugno, alle 20 sfideranno la coppia canadese per l’accesso alle semifinali dell’evento organizzato da Sport e Salute e Volleyball World.

Delusione per le coppie maschili

Serata amara, invece, per le due coppie maschili: Nicolai e Cottafava hanno perso per 2-1: dopo aver vinto agevolmente il primo set 21-11, i due azzurri hanno subìto la rimonta dei brasiliani che hanno vinto 21-19 il secondo e 15-13 il terzo parziale. Ko anche l'altra coppia italiana ancora in gara: Daniele Lupe e Alex Ranghieri devono cedere il passo ai fortissimi olandesi Brouwer e Meeuwsen con i parziali di 21-18, 21-13.