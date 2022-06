Beach Volley, Mondiali a Roma. Fase finale su Sky

Dieci giorni di gare, dal 10 al 19 giugno, per i Campionati del mondo di Beach Volley che si terranno al Foro Italico. 48 coppie partecipanti per ciascun tabellone-maschile e femminile- distribuite in 12 pool. Su Sky Sport Action live le semifinali e la finale (18-19 giugno) ITALIA KO IN NATIONS LEAGUE. LA FRANCIA VINCE 3-0 Condividi

Dall'erba dell'Olimpico alla terra rossa del tennis, fino ad arrivare alla sabbia nel centrale del Foro Italico per il Mondiale di beach volley che torna a Roma nel Parco del Foro Italico undici anni dopo l'ultima volta. Al via il 10 giugno (fino al 19) con una kermesse di 48 coppie partecipanti per ciascun tabellone (maschile e femminile) distribuite in 12 pool.

Nove coppie italiane al via Saranno 9 i team italiani impegnati: occhi puntati sono sulla coppia Nicolai-Cottafava, freschi di vittoria in Lettonia nel torneo Élite 16 dove hanno battuto i qatarioti Cherif-Ahmed, bronzi olimpici. La coppia da battere, però, almeno nel maschile, resta quella brasiliana composta da Andre e George, mentre al femminile sono le olandesi Stam e Schoon. Le Azzurre Nel torneo femminile partiranno dal tabellone principale le coppie composte da Marta Menegatti e Valentina Gottardi, Claudia Scampoli-Margherita Bianchin. Sempre nel main draw, grazie alla wild card, anche le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth e Valentina Calì-Margherita Tega. Gli Azzurri Nel maschile, sempre nel main draw ci saranno: Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, Daniele Lupo-Alex Ranghieri, Enrico Rossi-Adrian Carambula. Nel tabellone principale, con wild card, Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso e Davide Benzi-Carlo Bonifazi.

Daniele Lupo gioca in casa e punta in alto 120 paesi in gara, a coprire tutti i continenti per un evento "che vogliamo rendere unico" ha spiegato Diego Nepi Molineris, direttore del torneo e dg di Sport e Salute impegnata nell'organizzazione del mondiale insieme alla FIVB. "Il beach volley è una disciplina che piace tanto ai giovani, si pratica con facilità e si praticherà tanto sulle spiagge, è una disciplina green e innovativa. Adesso non resta che giocare e Daniele Lupo, da romano e padrone di casa, in coppia con Ranghieri, è stato chiaro: "Il beach è spettacolo, non vedo l'ora di iniziare. Ambizioni? Giocare bene e vincere".

I Mondiali di beach volley su Sky, live le semifinali e la finale Un ruolo da protagonista nell’Estate Azzurra di Sky Sport lo ha il volley, atteso da cinque grandi appuntamenti: i Campionati Mondiali FIVB Maschili (dal 26 agosto all’11 settembre), i Campionati Mondiali FIVB Femminili (dal 23 settembre al 15 ottobre). E ancora, la FIVB Nations League femminile (in corso e fino al 17 luglio), la FIVB Nations League maschile (in corso fino al 24 luglio). E ovviamente i Mondiali di beach volley di Roma di cui Sky trasmetterà in diretta le semifinali e la finale (18-19 giugno).