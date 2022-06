Le due azzurre si sono arrese alle canadesi Sophie Bukovec e Brandie Wilkerson che hanno vinto in due set con i parziali di 21-15, 21-12. Escono così anche le ultime rappresentanti del beach italiano al Foro Italico. Un torneo comunque più che positivo per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Non ci saranno azzurri ma non si ferma lo spettacolo del Mondiale di Roma con la fase finale da seguire su Sky Sport Action