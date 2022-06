Definito il tabellone delle finali maschili e femminili del Mondiale di Beach Volley in corso al Foro Italico di Roma. Al termine di due splendide semifinali, ad avere la meglio tra gli uomini sono stati i brasiliani Renato e Felipe, capaci di battere per 2-0 la coppia americana formata da Schalk e Brunner. Nulla da fare, invece, per l’altra coppia brasiliana in semifinale nel torneo maschile: i norvegesi Mol e Sorum, già bronzo nel Mondiale 2019, si sono dimostrati troppo forti per Andre e George. Anche nel femminile ci sarà una coppia brasiliana in finale: Duda e Ana Patricia hanno battuto le svizzere Heidrich e Verge-Depre e affronteranno adesso le canadesi Bukovec e Wilkerson, capaci di battere le azzurre Menegatti-Gottardi ai quarti e le tedesche Tillmann-Muller in semifinale.