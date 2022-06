Italia super in Nations, Cina battuta 3 set a 0

Gli azzurri di De Giorgi (out per covid, Giolito al suo posto) battono 3-0 la Cina nell'ultimo impegno della seconda fase di Nations League con i parziali di 25-21, 25-18, 25-19. Azzurri chiamati a tenere e reagire con calma nei primi due parziali, poi dominato il terzo set grazie a una prestazione straordinaria di Lavia, autore di 22 punti totali nel match. Ora tocca alla Nazionale femminile, impegnata mercoledì contro la Polonia: in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Pinali va a diesel, rimonta azzurra nel 1° set

L'avvio di partita vede favorire la Cina, in particolare con Wang che approfitta dello scorso approccio azzurro (compresi un paio di servizi sbagliati) e crea il primo mini allungo a favore degli avversari. L'Italia comincia a costruire con calmo la sua rimonta, grazie a scambi lunghi e ai primi muri di Lavia, e con un break veloce annulla il 10-13 di svantaggio ristabilendo l'equilibrio. La battuta continua a rappresentare un problema per gli uomini di Giolito (sostituito in panchina di De Giorgi, out per Covid), ma il block-out e muro di Pinali, seguito dal diagonale di Michieletto concedono il vantaggio all'Italia che si aggiudica il set sull'errore in servizio di Zhang.