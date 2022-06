Nations League, Azzurre a caccia della Final 8

Le ragazze di Davide Mazzanti sono Sofia a caccia della Final Eight, nella terza e ultima settimana del turno preliminare della Volley Nations League. Oggi il primo match: Italia-Polonia alle ore 19, live su Sky Sport Action e in streaming su NOW ascolta articolo Condividi

Con l’Italia tra le grandi protagoniste in corsa, prosegue, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2022 della FIVB Volleyball Nations League femminile (VNL), che si concluderà a metà a luglio. Un’edizione itinerante lunga tre settimane di gioco con 16 nazionali iscritte, divise in due gironi da 8 squadre ciascuno, impegnate nel turno preliminare in programma in diverse città.

Per le Azzurre 4 partite live su Sky Sport Terza e ultima settimana di gioco, decisiva per completare il quadro delle partecipanti alla Final Eight di metà luglio. Decisiva anche per l’Italia, inserita nella Pool 6 che, dopo il girone di Brasilia, occupa il quarto posto, frutto di sei vittorie, e va caccia della qualificazione alla fase finale in Turchia. Tutti gli incontri, quattro, della nazionale guidata da Davide Mazzanti, campione d’Europa, verranno trasmessi in diretta, a partire dal primo, contro la Polonia, da seguire oggi su Sky Sport Action e in streaming su NOW alle ore 19. Tutte le partite con la telecronaca di Roberto Prini, affiancato nel commento da Rachele Sangiuliano. Oltre a Italia e Polonia, nella capitale bulgara giocheranno anche Cina, Brasile, Repubblica Dominicana, Thailandia, Corea del Sud e Bulgaria

Dopo la sfida alle polacche, le Azzurre disputeranno altri tre match, con la Corea del Sud, venerdì alle 15.30, con la Bulgaria, sabato alle 19, e con la Thailandia, domenica alle 15.30. Al termine dei preliminari, le fasi a eliminazione diretta, con la Final Eight che si giocherà ad Ankara dal 13 al 17 luglio e che prevede i quarti di finale, ai quali accederanno le prime quattro di ogni girone, le semifinali e le due finali, quella per il 3° e 4° posto e quella per il titolo. Contemporaneamente, in Canada, a Calgary, è in programma la Pool 5, con altre otto nazionali impegnate nella corsa alla Final Eight.