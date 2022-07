Si apre con un bel successo la terza ed ultima fase di VNL dell’Italvolley maschile. A Danzica, in Polonia, gli azzurri battono la Bulgaria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-20, 25-23. Da sottolineare l’ottimo rientro tra i titolari di Roberto Russo. Buone prove anche per Romanò, Michieletto e Lavia, oltre che del solito Giannelli. Adesso gli azzurri torneranno in campo giovedì 7 luglio alle 14 contro l’Iran. Match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Riparte con una vittoria la VNL maschile per l’Italia di Ferdinando De Giorgi. Il Ct azzurro, di nuovo in panchina dopo aver saltato la seconda fase per via del Covid, può sorridere in vista delle Finals di Bologna in programma dal 20 al 24 luglio. A Danzica, in Polonia, gli azzurri battono la Bulgaria per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-20, 25-23. Ottimo il rientro tra i titolari del centrale di Perugia, Roberto Russo autore di 7 punti. Buone prove anche per Romanò, Michieletto e Lavia, oltre che del solito Giannelli.

Primo set: avvio equilibrato, poi è solo Italia

approfondimento

Per questo primo match della terza ed ultima fase di VNL, De Giorgi non stravolge la formazione di Quezon City: l’unica novità nel sestetto è Roberto Russo al centro con Simone Anzani e Gianluca Galassi inizialmente in panchina. Per il resto, Giannelli in diagonale con Romanò opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Balaso libero. Avvio equilibrato: un ace di Russo e un muro di Lavia tengono l’Italia in scia. Poi è il turno in battuta di capitan Giannelli che regala il primo break importante ai campioni d’Europa che si portano sul 10-7. A ritorno dal time-out tecnico gli azzurri toccano il massimo vantaggio sul 15-9, ma la Bulgaria reagisce e con un parziale di 4-0 recupera fino al 15-13. Momento di appannamento che dura pochissimo visto che da lì arriva un parziale di 10-2 per l’Italia che si aggiudica meritatamente il primo set con il punteggio di 25-15, chiuso da Simone Giannelli con un bel muro.

Secondo set: azzurri accelerano sul finale

Anche nel secondo set l’avvio è piuttosto equilibrato fino al 7-7. A quel punto a fare la differenza è il muro italiano, in particolare con Roberto Russo che ne piazza due in pochi secondi portando gli azzurri sul 12-7 al time-out tecnico. Al rientro in campo arriva la reazione della Bulgaria che accorcia fino al 16-14. Come nel primo parziale, però, arriva l’accelerata definitiva dei campioni d’Europa nella parte finale: dal 20-18 gli azzurri piazzano un parziale di 5-2: dopo un punto di seconda di Giannelli, la chiude Michieletto sul 25-20 con un muro.

Terzo set: Italia opaca ma grande rimonta

Molto più in difficoltà gli azzurri nel terzo set rispetto ai primi due parziali. Difficoltà evidenti già ad inizio parziale con i nostri avversari che vanno subito sul 3-1. Gap subito colmato dall’Italia che pareggia sul 3-3 portando il match punto a punto fino all’8-8, quando arriva un altro parziale importante per i bulgari avanti 12-9 al time-out tecnico. Vantaggio di tre punti che i nostri avversari mantengono fino al 20-17, portandosi addirittura a +4 sul 22-18. Lì però l’Italia reagisce e, da grande squadra, con un buon turno al servizio di Galassi riescono a ribaltare la situazione fino al 25-23 finale.